Calcio, serie D: il Breno espugna il campo della Folgore Caratese

sabato, 1 aprile 2023

Carate Brianza – Il Breno espugna il campo della Folgore Caratese e vede sempre più vicina la salvezza diretta. Decisive saranno le prossime sfide, partendo da quella di giovedì prossimo al Tassara contro la Virtus Ciserano.

Le reti: il Breno (foto-©-US-Breno) passa in vantaggio al 36′ con un colpo di testa di Brancato su calcio d’angolo e raddoppia al 44′ con un euro gol di Mondini che dalla distanza infila l’incrocio dei pali, mentre al 29′ della ripresa Gulinatti accorcia le distanze per la Folgore Caratese. Nel finale una super parata di Lollio salva il successo dei granata.

IL TABELLINO

FOLGORE CARATESE – BRENO 1-2 (0-2) (36’ Brancato (B), 44’ Mondini (B), 29’ st Gulinatti (F)

FOLGORE CARATESE (4-3-3): Ragone, Corna (41’ st Giugno), Calacoci, Gualdi (C) (8’ st Liberati) Ambrosini, Bernacchi, Barazzetta, Valsecchi (8’ st Corbo), Hyka, Gulinatti, Paltrinieri (45’ st Brucoli). A disp. Aiello, Beye, Arcidiacono, Sala, Bossi. All. Rota.

BRENO (4-4-2): Lollio; Boafo, Brancato (8’ st Carminati), Tagliani, Turano; Nolaschi (31’ st Pelamatti), Mondini, Sampietro, Tomaselli (22’ st Bresciani); Arma, Triglia (C) (30’ st Confalonieri). A disp. Da Vià, Bellesi, Meni, Cristini, Fredrich. All. Soave.

ARBITRO: Satriamo di Salerno.

ASSISTENTI: Greco di Nichelino e Nesi di Firenze.

AMMONITI: Barazzetta (F), Tagliani (B), Lollio (B), Mondini (B).