Calcio, Serie D: Breno retrocesso in Eccellenza

domenica, 14 maggio 2023

Seregno (Monza Brianza) – Finisce in parità il match dei playout tra il Seregno e il Breno, la formazione camuna retrocede in Eccellenza. Dopo quattro anni di permanenza in Serie D la formazione guidata da mister Soave non riesce a vincere la sfida secca contro il Seregno allo stadio Ferruccio e scende di categoria.

Una delusione per la squadra che nelle scorse settimane si era avvicinata alla salvezza diretta, senza playout. Oggi al Ferruccio si affrontavano due squadre che – per motivi diversi – hanno deluso durante la stagione: la società brianzola aveva grandi ambizioni ma si è ritrovata ai playout, mentre il Breno aveva l’obiettivo di una tranquilla salvezza. Invece sono finite alla sfida playout e al termine dei supplementari – finiti 0-0 – con emozioni e recriminazioni da parte del Breno che ha colpito due pali, la formazione di mister Soave retrocede (foto © Us Breno).

TABELLINO

SEREGNO-BRENO 0-0

SEREGNO (4-3-3): De Bono, Magli, Ortolini (7’ sts Henin), Santonocito (C) (23’ st Mendes), Silenzi, Eberini, Bosco (11’ st Valtulini), Bright (1’ sts Zangrillo), Panatti, Cattaneo, Santambrogio (44’ st Konate). A disp. Sala, Cappadonna, Pozzoli, Barracane. All. Di Gioia.

BRENO (4-4-2): Ansaldi; Boafo (1’ sts Cristini), Tagliani (C), Baschirotto (1’ sts Confalonieri), Turano; Mondini, Sampietro (41’ st Otele), Boldini, Tomaselli (26’ st Triglia); Arma, Pelamatti (27’ st Nolaschi). A disp. Lollio, Costanzo, Bellesi, Carminati. All. Soave.

ARBITRO: Allegretta di Molfetta.

ASSISTENTI: Cozzuto di Formia e Boato di Padova.

AMMONITI: Panatti (S), Santambrogio (S), Silenzi (S), Valtulini (S), Bright (S), De Bono (S), Arma (B), Triglia (B).