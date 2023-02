Calcio, Serie D: il Breno batte il Brusaporto e si rilancia

domenica, 26 febbraio 2023

Brusaporto – Breno corsaro contro il Brusaporto. Grazie alla rete di Arma, un tiro al volo su assist di Triglia, al 7′ del primo tempo i granata conquistano la terza vittoria consecutiva nella 25esima giornata del campionato di serie D. Una partita di sacrificio e determinazione del Breno (foto © US Breno) che ha ottenuto tre preziosi punti. Domenica prossima al Tassara la sfida contro il Ponte San Pietro.

IL TABELLINO

BRUSAPORTO- BRENO 0-1 (0-0) (7’ Arma)

BRUSAPORTO (4-3-3): Aceti, Cortinovis (25’ st Zambelli), Consonni (39’ st Bonacina), Zaccariello, Alushaj, Micheli, Berbenni (25’ st Siciliano), Forlani (C) (35’ st Maspero), Tirelli, Cali, Sokhna. A disp. Genini, Suardi, Menni, Mento, Valenti. All. Carobbio.

BRENO (4-4-2): Ansaldi; Carminati (32’ st Tagliani), Baschirotto, Brancato, Nolaschi; Costanzo, Mondini, Boldini, Cristini; Arma, Triglia (C) (39’ st Pelamatti). A disp. Lollio, Wojdyla, Boafo, Fredrich, Meni, Tomaselli, Confalonieri. All. Soave.

ARBITRO: Piccolo di Pordenone.

ASSISTENTI: Fontana di Schio e Forzan di Castelfranco Veneto.

AMMONITI: Berbenni (Bru), Micheli (Bru), Brancato (Bre), Arma (Bre), Nolaschi (Bre).

NOTE: Recuperi 0’ e 5’.