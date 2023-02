Calcio, Serie D: il Breno batte Città di Varese e si rilancia

domenica, 19 febbraio 2023

Breno (Brescia) – Successo del Breno su una diretta avversaria – Città di Varese – per la lotta salvezza del campionato di serie D. I granata, spinti anche dal pubblico amico, sono riusciti a conquistare i tre punti, grazie alla rete di Arma al 26′ del secondo tempo e soprattutto scavalcare in classifica la formazione varesina, posizionandosi al quart’ultimo posto in classifica. L’obiettivo della squadra granata, allenata da mister Soave, è conquistare la salvezza (nella foto © Us Breno l’esultanza dopo il gol vittoria). Domenica prossima trasferta i granata saranno attesi ad una difficilissima trasferta sul campo del Brusaporto.

IL TABELLINO

BRENO – CITTÀ DI VARESE 1-0 (0-0) (26’ st Arma )

BRENO (4-4-2): Ansaldi; Turano (45’ st Tagliani), Baschirotto, Brancato, Nolaschi; Cristini (42’ st Costanzo), Mondini, Boldini, Tomaselli (18’ st Confalonieri); Arma, Triglia (C) (35’ st Pelamatti). Allenatore Soave.

CITTÀ DI VARESE (3-5-2): Moleri, Parpinel, Ferrario, Candido (36’ st Mecca) Pastore, Manticone (C), Settimo (22’ st Truosolo), Foschiani, Gazo, Rossini, Rossi. Allenatore De Paola.

ARBITRO: Rossini di Torino.

ASSISTENTI: Troina di Genova e Trusendi di Genova.

AMMONITI: Baschirotto (B), Boldini (B).