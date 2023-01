Calcio, serie D: è pari tra Breno e Desenzano

domenica, 29 gennaio 2023

Breno (Brescia) – Pari tra Breno e Desenzano del Garda. Finisce 1-1 il derby e la sfida incrociata tra mister: Soave che lo scorso anno sedeva sulla panchina del Desenzano e oggi allena il Breno e Tacchinardi che ha fatto il percorso inverso.

Al Tassara il match si è sbloccato al 1′ minuto con il Desenzano passa in vantaggio con Goglino. La partita è stata divertente con azioni da una parte e l’altra e al 9′ del secondo tempo Boafo ha ristabilito la parità. Il forcing finale della squadra camuna in superiorità numerica per l’espulsione di Pinardi non ha portato altre reti. Domenica prossima al Tassara la sfida tra Breno e Arconatese.

Il tabellino

BRENO-DESENZANO 1-1 (0-1) 1’ Goglino (D), 9’ st Boafo (B)

BRENO (3-5-2): Ansaldi; Brancato, Baschirotto, Turano; Boafo (40’ st Cristini), Mondini, Sampietri, Boldini (37’ st Tomaselli), Pelamatti (23’ st Nolaschi); Triglia (C), Confalonieri (23’ st Arma). Allenatore Soave.

DESENZANO (3-4-3): Malaguti, Quaini, Alborghetti, Pinardi, Esposito A., Zucchini (18’ st Intzidis), Alesso, Mandelli, Goglino 20’ st Bithiene), Bardelloni (C) (26’ st Esposito R.), Cattaneo (15’ st Campagna). Allenatoere Tacchinardi.

ARBITRO: Mallardi di Bari.

ASSISTENTI: Pampaloni di La Spezia e Frunza di Novi Ligure.

ESPULSO: al 12’ st Pinardi (D) doppia ammonizione.

AMMONITI: Goglino (D), Zucchini (D), Campgna (D), Boafo (B), Mondini (B), Cristini (B).