Calcio Serie D: dopo il pareggio con la Casatese, Breno ai play out

domenica, 7 maggio 2023

Breno (Brescia) – Pareggio tra Breno e Casatese, i granata vanno ai play out. Domenica prossima il Breno (foto © Us Breno) si giocherà la permanenza in serie D al Ferruccio di Seregno contro la locale formazione. Nella sfida odierna i granata sono stati sostenuti dal pubblico del Tassara fino al 96′ quando Arma ha avuto la possibilità di realizzare il gol vittoria sulla Casatese.

Dopo un primo tempo finito sullo 0-0, la formazione brianzola è passata in vantaggio con Personé al 60′ e il Breno dopo un forcing ed essere andato vicino al gol in più azioni, ha pareggiato con Otele al 91′. I sei minuti finale ha visto i granata riversarsi nell’area avversaria, ma il risultato non è cambiato.

Il Breno si gioca la permanenza in serie D a Seregno domenica prossima, mentre Casatese andrà ai play off contro l’Arconatese.

IL TABELLINO

BRENO-CASATESE 1-1 (60’ Personé (C), 91′ Otele (B)

BRENO (4-4-2): Ansaldi; Boafo, Baschirotto, Tagliani, Turano (16’ st Costanzo); Pelamatti (6’ st Nolaschi), Sampietro, Boldini (16’ st Mondini), Tomaselli (27’ st Otele); Arma, Triglia (C) (27’ st Confalonieri). A disp. Lollio, Wojdyla, Bellesi, Cristini. All. Soave.

CASATESE (4-3-3): Picarelli, Scipione (30’ st De Meo), Combierati, Polenghi (33’ st Ballabio), Gulinelli, Videkon, Sassella (C), Costanzo (42’ st Trezza), Quaggio (12’ st Personé), Isella, Stefanoni (22’ st Saracino). A disp. Trabattoni, Biscotti, Romano, Pontiggia. All. Commisso.

ARBITRO: Giordano di Grosseto.

ASSISTENTI: De Giulio di Nichelino e Fortugno di Mestre.

AMMONITI: Sampietro (B), Tomaselli (B), Otele (B), Picarelli (C).

NOTE: recuperi 2’ e 5’.