Calcio, Serie D: Breno sconfitto nel derby contro il Franciacorta

domenica, 16 aprile 2023

Adro (Brescia) – Il derby di serie B va al Franciacorta. Il Breno sconfitto 2-0 nella trasferta di Adro (Brescia): un gol per tempo al 25’ Boschetti porta in vantaggio il Francicaorta con un gran gol e palla nell’angolino e al 77′ è Bertazzoli con una girata a centro area a chiudere i conti della gara. Il Breno ha avuto le sue chance, senza però riuscire a sfondare. Domenica prossima al Tassara il Breno affronterà la quotata formazione dell’Alcione, per la trentaduesima giornata di campionato (nella foto © US Breno).

IL TABELLINO

FRANCIACORTA-BRENO 2-0 (1-0) (25’ Boschetti e 77’ Bertazzoli)

FRANCIACORTA (4-3-1-2): Plechero, Bini, Riva, Boschetti, Cappeluzzo (14’ st Bertazzoli An.), Mozzanica (25’ st Bertoni), Moraschi (43’ st Fortunato), Muhic, Cuel (29’ st Invernizzi), Piccinni (C), Bertazzoli Al (15’ st Ravasi). A disp. Rovelli, Berna, Scaglia, De Stefano. All. Sgrò.

BRENO (4-4-2): Lollio; Turano (33’ st Cristini), Baschirotto, Brancato (12’ Carminati), Nolaschi (8’ st Pelamatti); Boafo (33’ st Otele), Sampietro, Mondini, Tomaselli; Confalonieri (8’ st Bresciani), Triglia (C). A disp. Vià, Wojdyla, Petenzi, Meni, Otele. All. Soave.

ARBITRO: Traini di San Benedetto del Tronto.

ASSISTENTI: Dervishi di San Benedetto del Tronto e Allievi di San Benedetto del Tronto.

AMMONITI: Cappeluzzo (F), Bini (F), Sampietro (B).