Calcio, serie D: Breno sconfitto in casa dalla Virtus Ciserano

giovedì, 6 aprile 2023

Breno (Brescia) – Il Breno sconfitto in casa dalla Virtus Ciserano. Turno pre-pasquale amaro per i granata. La Virtus Ciserano espugna il Tassara grazie alla rete di Careccia al 33′, il Breno a reagito ma non è riuscito a pareggiare i conti. La sconfitta della squadra guidata da mister Soave compromette il piano di una salvezza diretta senza passare dalla roulette dei playout. Dopo la Pasqua, derby contro la squadra della Franciacorta (foto © Us Breno).

IL TABELLINO

BRENO -VIRTUS CISERANO 0-1 (0-1) (33’ Careccia)

BRENO (4-1-4-1): Lollio; Boafo, Baschirotto, Brancato (34’ st Tagliani), Turano; Sampietro (17’ st Tomaselli); Nolaschi (22’ st Pelamatti), Boldini (34’ st Bresciani), Mondini (C), Confalonieri (21’ st Triglia); Arma. A disp. Da Vià, Petenzi, Bellesi, Cristini. All. Soave.

VIRTUS CISERANO (4-3-3): Cavalieri, Moioli, Mosconi, Cazzola (C), Gritti, Nessi, Careccia, Jaouhari, Vitali (30’ st Bertoli), Panatti, Belloli (34’ st Viscardi). A disp. Bissa, Tarasco, Monti, Pellegrini, Donati, Manzi, Martinelli. All. Del Prato.

ARBITRO: Selva di Alghero.

ASSISTENTI: Jordan di Firenze e Raimo di Empoli.

ESPULSO: 40’ st Arma (B) rosso diretto.

AMMONITI: Ds Foresta (B), Boldini (B), Baschirotto (B), Tomaselli (B), Cazzola (V), Belloli (V), Nessi (V), Vitali (V), Moioli (V).