Serie D, Girone C: Breno sconfitto in casa dal Portogruaro. Risultati e classifica

sabato, 28 ottobre 2023

Breno – Altra sconfitta per il Breno, al Tassara passa il Portogruaro grazie alla rete di Ejesi al 6′. I granata sono rimasti in 10 al 39′ per l’esplusione di Pelamatti e nella seconda frazione, pur in inferiorità numerica, sono andati vicini al pareggio in un paio di occasioni. Il Breno resta a cinque punti, quart’ultimo in classifica nel girone C di serie D. Mercoledì 1 novembre turno infrasettimanale con il Breno che farà visita a Campodarsego (foto © Us Breno)

IL TABELLINO

BRENO – PORTOGRUARO 0-1 (0-1) 6’ Ejesi (P).

BRENO (4-4-2): Delvecchio; Verzeni (43’ st Meni), Tagliani (C) (5’ st Albini), Baschirotto, Cristini (1’ st Brancato); Pelamatti, Quaggiotto, Scanzi, Kasa (49’ st Arpini); Marcolin, Bassini (1’ st Negretti). A disp. Bariselli, Berna, Maritato, Sampietro. All. Stridi (Bersi squalificato).

PORTOGRUARO (4-4-2): Battaiotto, Boccafoglia, Peschiutta (29’ st Zanotel), Longato, Calcagnotto, Pettinà, Zupperdoni (36’ st Stefani), Finazzi (C) (25’ st Poletto), Ejesi (29’ st Samotti), Nicoloso (42’ st Villanova), Rossi A. A disp. Sfriso, Speltri, Sambo, Rossi K. All. Furlanis.

ARBITRO: Pani di Sassari.

ASSISTENTI: Ambrosino di Nichelino e Tuccillo di Pinerolo.

ESPULSO: 39’ Pelamatti (B) rosso diretto.

AMMONITI: Quaggiotto (B), Baschirotto (B), Calcagnotto (P).

Risultati 8a giornata Serie D Girone C

Montecchio Maggiore-Adriese 1-1

Atletico Castegnato-Bassano 1-1

Breno-Portogruaro 0-1

Cjarlins Muzane-Este 3-3

Luparense-Dolomiti Bellunesi 1-1

Monte Prodeco-Mori Santo Stefano 2-1

Treviso-Virtus Bolzano 2-0

Chions-Campodarsego domani

Union Clodiense Chioggia-Mestre domani

Classifica Serie D Girone C

Treviso, Union Clodiense Chioggia, Mestre 18 punti; Dolomiti Bellunesi 17; Luparense 13; Este, Campodarsego, Bassano 12; Portogruao, Monte Prodeco 11; Chions, Adriese 9; Castegnato 7; Montecchio Maggiore 6; Breno 5; Cjarins Muzane, Mori Santo Stefano 4; Virtus Bolzano 3.