Calcio, Serie D: Breno sconfitto in casa dal Bassano. Risultati e classifica del Girone C

domenica, 3 dicembre 2023

Breno (Brescia) – Sconfitta casalinga del Breno: due gol, uno per tempo, condannano alla prima sconfitta dopo cinque risultati utili consecutivi la formazione camuna. Le reti di Forte al 1′ e di Olonisakin al 52′. Nella 14a giornata del campionato di serie D inaspettata sconfitta al Tassara per i granata, c’è rammarico per alcune ghiotte occasioni non sfruttate dalla squadra allenata da mister Bersi. Domenica prossima trasferta a Montebelluna per la quindicesima giornata di campionato.

IL TABELLINO

BRENO-BASSANO 0-2 (0-1) 1’ Forte (Ba), 11’ st Olonisakin (Ba)

BRENO (4-2-3-1): Recaldini; Arpini, Baschirotto, Brancato, Verzeni (33’ st Cristini); Quaggiotto (7’ st Scanzi), Sampietro (C), Kasa (17’ st Bassini), Melchiori (23’ st Marcolin), Meni (7’ st Maritato); Vita. A disp. Bonetti, Albini, Berna, Lieto. All. Bersi.

BASSANO (3-5-2): Costa, Cunico, Rossi (20’ st Zanata), Simeoni, Marchiori (C), Stefanelli, Ongaro (33’ st Bokoko), Sagrillo (36’ st Mezzalira), Fagan, Olonisakin (30’ st Chia), Forte (23’ st Zuin). A disp. Papagno, Seno, Lando, Sandrini. All. Pontarollo.

ARBITRO: Zangara di Catanzaro.

ASSISTENTI: Perri di Lamezia Terme e Mansutti di Basso Friuli.

ESPULSO: Arpini (Br) al 50’ st rosso diretto.

NOTE: recuperi 2’ e 5’.

Risultati 14a giornata Serie D Girone C

Atletico Castegnato-Chions 3-1

Breno-Bassano 0-2

Cjarlins Muzane-Mori Santo Stefano 1-1

Este-Campodarsego 0-0

Mestre-Adriese 1-1

Montecchio Maggiore-Monte Prodeco 1-2

Portogruaro-Virtus Bolzano 2-0

Treviso-Luparense 2-1

Union Clodiense Chioggia-Dolomiti Bellunesi 0-0

Classifica Serie D Girone C

Union Clodiense Chioggia 37 punti; Treviso 28; Portogruaro 26; Dolomiti Bellunesi, Bassano 24; Este, Campodarsego 21; Luparense, Mestre 19; Chions, Monte Prodeco, Montecchio Maggiore 18; Adriese 16; Atletico Castegnato 15; Breno 12; Cjarlins Muzane 10; Virtus Bolzano 8; Mori Santo Stefano 5.