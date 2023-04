Calcio, Serie D: Breno sconfitto in casa 4-1 dall’Alcione

domenica, 23 aprile 2023

Breno (Brescia) – Pesante sconfitta casalinga del Breno: l’Alcione batte 4-1 i granata. Nella trentaduesima giornata di campionato la formazione milanese passa in vantaggio di Bagatti e raddoppia con Montesano 5′ dopo e a inizio ripresa, il rigore di Confalonieri dimezza lo svantaggio. I granata hanno diverse occasioni per impattare l’incontro, ma nel finale l’Alcione cala il tris con Morselli al 28′ e centra il poker nel recupero sempre con Morselli. Nella penultima di campionato il Breno sarà in trasferta sul campo del Seregno (nella foto © Us Breno).

IL TABELLINO

BRENO-ALCIONE 1-4 (10’ Bagatti (A), 15’ Montesano (A), 12’ st rig. Confalonieri (B), 28’ e 49’st Morselli (A)

BRENO (4-4-2): Lollio; Turano (35’ st Bellesi), Baschirotto, Tagliani, Nolaschi (31’ st Pelamatti); Cristini (7’ st Boafo), Mondini, Boldini (18’ st Sampietro), Tomaselli (31’ st Otele); Confalonieri, Triglia (C). A disp. Da Vià, Costanzo, Carminati, Fredrich. All. Soave.

ALCIONE (4-3-1-2): Bacchin, Chierichetti, Montesano, Piccinocchi (C) (39’ st Bonaiti), Ciappellano, Venturini, Bagatti, Palma, Bangal Faisal (34’ st Invernizzi), Pioco Loco (25’ st Zito), Morselli. A disp. Spada, Caremoli, Ortolani Della Nave, Rebaudo, Petito, Tucci. All. Cusatis.

ARBITRO: Marangone di Udine.

ASSISTENTI: Roncari di Vicenza e Giangregorio di Padova.

AMMONITI: Cristini (B), Mondini (B), Pelamatti (B), Chierichetti (A).

NOTE: recuperi 0’ e 4’.

Red. Sp.