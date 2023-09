Calcio, Serie D: Breno sconfitto 4-0 in trasferta a Treviso

domenica, 17 settembre 2023

Breno (Brescia) – Breno sconfitto 4-0 a Treviso. I granata non sono stati in partita e il Treviso è passato in vantaggio al 35′ con Gnago, raddoppiato al 46’ con Meola, nel secondo tempo al 20′ Gnago porta a tre le reti e al 36′ il poker con Sottovia. Il 4-0 finale rispecchia la differenza tra le due squadre, la formazione veneta è partita con obiettivi di altissima classifica. Domenica prossima terza di campionato ancora in trasferta per il Breno, contro il Cjarlins Muzane (foto © Us Breno). Qui risultati e classifiche del Girone C di Serie D.

TABELLINO

TREVISO-BRENO 4-0 ( 2-0) Gnago (T), 46’ Meola (T), Gnago (T), 36’ st Sottovia (T)

TREVISO (4-3-1-2): Sperandio, Simonetta (37’ st Salviato S.), Meola (39’ st Leite), De Poli (C), Mariutto, De Respinis (23’ st Posocco), Raggio, Borsato, Farabegoli, Gnago (31’ st Sottovia), Beccaro (25’ st Arcopinto). A disp. Salviato F., Perticone, Lattuchella, Mambelli. All. Florindo.

BRENO (4-3-3): Delvecchio, Arpini (32’ st Cristini), Brancato, Tagliani (C), Negretti (13’ st Marcolin); Melchiori (20’ st Pelamatti), Sampietro, Quaggiotto (13’ st Scanzi); Kasa, Maritato, Vita (38’ st Meni). A disp. Recaldini, Albini, Berna, Lieto. All. Bersi.

ARBITRO: Maccorin di Pordenone.

ASSISTENTI: Fragiacomo di Gradisca d’Isonzo e Carlevaris di Trieste.

AMMONITI: Beccaro (T), De Poli (T), Sperandio (T), Sampietro (B), Kasa (B).