Calcio, Serie D: Arma regala la vittoria al Breno a Seregno

domenica, 30 aprile 2023

Seregno (Monza Brianza) – Il Breno sbanca il “Ferruccio” di Seregno e punta alla salvezza diretta. Tre pesantissimi punti, quelli che i granata hanno conquistato sul difficile campo del Seregno. Un gran primo tempo dei granata, in vantaggio con Arma al 9′. Ripresa di gran sacrificio, contenendo le offensive dei padroni di casa, pericolosi in diverse occasioni, soprattutto con Silenzi, sulle quali si è superato Lollio. Al triplice fischio è stata gioia granata. Domenica prossima al Tassara l’ultima giornata di campionato il Breno contro la Casatese che può valere la salvezza (foto © US Breno).

IL TABELLINO

SEREGNO-BRENO 0-1 (9’ Arma (B)

SEREGNO (4-3-3): Bonadeo, Magli, Ortolini, Santonocito (C), Silenzi, Eberini, Bright (38’ st Valtulini), Panatti, Cattaneo, Santambrogio, Goffi (23’ st Henin). A disposizione De animo, Iurato, Consonni, Zangrillo, Cappadonna, Pozzolli, Barracane. Allenatore Di Gioia.

BRENO (4-4-2): Lollio; Boafo, Baschirotto, Tagliani (C), Turano (38’ st Costanzo); Mondini [(20’ Nolaschi) 33’ st Carminati], Sampietro, Boldini, Tomaselli (26’ st Otele); Arma, Pelamatti (48’ st Cristini). A disposizione Da Vià, Bellesi, Confalonieri, Triglia. Allenatore Soave.

ARBITRO: Gallo di Castellammare di Stabia.

ASSISTENTI: Carraretto di Treviso e Liotta di San Donà di Piave.

ESPULSI: al 22’ st Dir. Pacitto (S), Carminati (B) al 44’ st e Iurato, dalla panchina, al 51’ st (rossi diretti).

AMMONITI: Silenzi (S), Santambrogio (S), Cattaneo (S), Magli (S), Arma (B), Otele (B).