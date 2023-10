Calcio, Serie D: al Tassara il Breno sconfitto 2-0 dall’Este. Risultati e classifica

domenica, 15 ottobre 2023

Breno (Brescia) – Altra batosta: i granata sconfitti in casa dalla formazione veneta dell’Este e sempre più ultimi in classifica. Il Breno sprofonda: dopo un minuto di gioco Caccin porta in vantaggio l’Este, che raddoppia al 31′ con Piccardi. Nel primo tempo il Breno ha subito la forza della squadra veneta, mentre nella ripresa, pur con un’azione più incisiva, la formazione di mister Bersi non è riuscita a riaprirla e il risultato non è cambiato. Domenica prossima trasferta a Bolzano contro la Virtus (foto © Us Breno).

IL TABELLINO

BRENO – ESTE 0-2 (0-2) 1’ Caccin (E), 31’ Piccardi (E).

BRENO (4-3-3): Delvecchio; Arpini (28’ st Cristini), Baschirotto, Brancato, Negretti; Scanzi (12’ st Bassini), Quaggiotto (28’bst Lieto), Melchiori (C) (41’ st Meni); Marcolin (9’ st Pelamatti), Maritato, Vita. A disp. Recaldini, Bellesi, Tagliani, Sampietro. All. Bersi (in panchina Stridi).

ESTE (4-3-1-2): Agosti, Calgaro, Piccardi, Guitto (48’ st Tomasi), Giacomazzi, Maset, Franzolin (44’ st Pregnolato), Caccin (C), Moscatelli (28’ st Ekblom), De Vido, Badon. A disp. Leba, Zanetti, Tessaro, De Palma, Rossi, Okoli. All. Pagan.

Arbitro: Ciaravolo di Torre del Greco.

Assistenti: Infante di Battipaglia e Rusu di Trento.

Ammoniti: Baschirotto (B), Mister Stridi (B), Bassini (B), Melchiori (B), Badon (E), Calgaro (E).

Risultati 6a giornata Serie D Girone C

Chions-Virtus Bolzano 2-0

Bassano-Mori Santo Stefano 1-0

Breno-Este 0-2

Luparense-Campodarsego 1-2

Monte Prodeco-Adriese 1-1

Montecchio Maggiore-Portogruaro 0-3

Treviso-Mestre 1-0

Union Clodiense Chioggia-Cjarlins Muzane 3-0

Atletico Castegnato-Dolomiti Bellunesi 3-5

Classifica Serie D Girone C

Dolomiti Bellunesi 16 punti; Union Clodiense Chioggia, Mestre 15; Luparense, Treviso 12; Este 11; Campodarsego 9; Adriese, Chions, Portogruaro, Bassano 8; Monte Prodeco, Montecchio 5; Atletico Castegnato, Virtus Bolzano, Cjarlins Muzane, Mori Santo Stefano 3; Breno 2.