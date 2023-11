Serie D, 12a giornata Girone C: il Breno batte 3-0 il Mori Santo Stefano. Risultati e classifica

domenica, 19 novembre 2023

Breno (Brescia) – Successo tra le mura amiche del Breno, che batte 3-0 la formazione Mori Santo Stefano nella 12a giornata del campionato di Serie D. Per i granata è la prima vittoria tra le mure amiche del Tassara: il successo è nato tra la fine del primo e inizio del secondo, con le reti di Melchiori al 45′ e Scanzi al 49′, mentre la terza marcatura è arrivata al 70′ con Kasa (nella foto © Us Breno). Il Breno è stato superiore agli ospiti per gran parte della gara, il Mori Santo Stefano è stato pericoloso in un paio di occasioni nella prima frazione di gioco. I granata di mister Bersi con il successo odierno, prosegue la striscia di risultati utili consecutivi e si allonta dal fondo della classifica. Domenica prossima trasferta sul campo della Luparense.

TABELLINO

BRENO – MORI SANTO STEFANO 3-0 (1-0) (45’ Melchiori, 4’ st Scanzi, 25’ st Kasa)

BRENO (4-2-3-1): Delvecchio; Arpini, Baschirotto, Tagliani (C), Verzeni (36’ st Berna); Scanzi, Quaggiotto (33’ st Sampietro); Kasa (33’ st Bassini), Melchiori (20’ st Maritato), Pelamatti (11’ Marcolin); Vita. A disp. Bariselli, Brancato, Meni, Cristini. All. Bersi.

MORI SANTO STEFANO (4-1-4-1): Bonomi, Pozza (C), Cescatti, Libera, Carotta (7’ st Amadori), Bortolotti (18’ st Zandonatti), Benedetti, Buccella (34’ st Rech), Molina, En Naimi (30’ st Rossi), Tuzzo (30’ st Comper). A disp. Ambrosi, Perazzolo, Ischia, Pedrotti. All. Colpo

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco.

ASSISTENTI: El Hamdaoui di Novi Ligure e Chucchiar di La Spezia.

AMMONITI: Sampietro (B), Zandonatti (M).

NOTE: recuperi 3’ e 4’.

Serie D Girone C

Risultati 12a giornata

Atletico Castegnato-Monte Prodeco 0-1

Breno-Mori Santo Stefano 3-0

Chions-Luparense 2-2

Cjarlins Muzane-Adriese 2-2

Este-Virtus Bolzano 1-1

Mestre-Portogruaro 0-3

Montecchio Maggiore-Bassano 0-2

Treviso-Dolomiti Bellunesi 0-3

Union Clodiense Chioggia-Campodarsego 2-0

Classifica

Union Clodiense Chioggia 33 punti; Portogruaro 23; Dolomiti Bellunesi, Treviso 22; Bassano 21; Chions, Luparense, Mestre 18; Este, Campodarsego 17; Monte Prodeco, Montecchio Maggiore 15; Adriese 12; Atletico Castegnato, Breno 11; Cjarlins Muzane 8; Virtus Bolzano 7; Mori Santo Stefano 4.