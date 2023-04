Calcio, risultati e classifica del Girone A di Serie C: sconfitte Feralpisalò, Lecco e Pro Sesto, pareggia il Trento

domenica, 16 aprile 2023

Trento – Rischio playout per il Trento (foto © Carmelo Ossanna) che dopo il pareggio odierno (1-1) sul campo dell’Albinoleffe, è obbligato a vincere la prossima gara, ultima della regular season, contro il quotato Novara.

Nella penultima giornata di ritorno Serie C la Feralpisalò ha perso in casa del Novara, sconfitte anche per Lecco, in trasferta a Padova, Pro Sesto, in casa contro la Pergolettese, e Pordenone, in trasferta a Vicenza. In bassa classifica pareggiano AlbinoLeffe e Trento (1-1), Triestina e Sangiuliano (0-0), Pro Patria e Piacenza (1-1), mentre la Pro Vercelli è stata sconfitta dal Mantova (0-2). Il prossimo turno sarà decisivo per definire la griglia di play-off e play-out.

Risultati 37a giornata Serie C Girone A

AlbinoLeffe-Trento 1-1

Juventus NextGen-Arzignano Valchiampo 0-1

Vicenza-Pordenone 2-1

Novara-FeralpiSalò 1-0

Padova-Lecco 3-1

Pro Patria-Piacenza 1-1

Pro Sesto-Pergolettese 0-1

Pro Vercelli-Mantova 0-2

Renate-Virtus Verona 1-1

Triestina-Sangiuliano City 0-0

Classifica Serie C Girone A

FeralpiSalò 68 punti; Lecco 61; Pro Sesto 60; Pordenone 59; Vicenza 58; Padova 56; Virtus Verona 55; Arzignano Valchiampo 53; Novara 52; Pergolettese 51; Renate 50; Juventus NextGen 49; Pro Patria 47; Mantova, Pro Vercelli 45; Trento 43; Sangiuliano City 42; AlbinoLeffe 38; Triestina 36; Piacenza 35.

ALBINOLEFFE-TRENTO

Il Trento impatta 1 a 1 in terra lombarda con l’AlbinoLeffe nel match valevole per la 37esima giornata, la penultima, del campionato di serie C. I gialloblù passano subito con Petrovic e poi vengono raggiunti dal rigore di Manconi. Gli aquilotti salgono a quota 43 in classifica, a meno due dalla coppia formata da Pro Vercelli e Mantova. La salvezza diretta è assolutamente ancora possibile a 90’ dalla fine: se il Trento batterà il Novara nell’ultimo impegno della stagione regolare (calcio d’inizio alle ore 17.30) e una tra Pro Vercelli e Mantova non conquisterà il bottino pieno, allora la salvezza sarà certificata in virtù degli scontri diretti a favore. E c’è anche l’ipotesi “forbice”, se Triestina e Piacenza non batteranno rispettivamente Pergolettese e Piacenza.

TABELLINO

ALBINOLEFFE – TRENTO 1-1 (1-1)

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pratelli; Borghini, Marchetti, Saltarelli; Giorgione (31’st Frosinini), Doumbia, Genevier, Brentan (22’st Piccoli), Zoma (42’st Petrungaro); Cocco, Manconi. A disposizione: Pagno, Offredi, Muzio, Milesi, Miculi, De Felice, Angeloni, Toma. Allenatore: Claudio Foscarini.

TRENTO (4-3-2-1): Desplanches; Ferri, Trainotti, Garcia Tena, Vitturini; Ballarini (39’st Di Cosmo), Sangalli (25’st Suciu), Damian (39’st Garofalo); Attys (8’st Carletti),Pasquato; Petrovic. A disposizione: Tommasi, Marchegiani, Galazzini, Simonti, Semprini, Brighenti, Barison. Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Madonia di Palermo (Assistenti: Stringini di Avezzano e Zezza di Ostia Lido. IV Ufficiale: Stabile di Padova).

RETI: 1’pt Petrovic (T), 26’pt rigore Manconi (A).

NOTE: spettatori 700 circa. Campo in perfette condizioni. Giornata soleggiata. Espulso Ferri (T) al 36’st per doppia ammonizione. Ammoniti Manconi (A), Giorgione (A), Frosinini (A), Attys (T), Garcia Tena (T) per gioco falloso, Barison (T) per proteste. Calci d’angolo 5 a 5. Recupero 2’ + 4’.