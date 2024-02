Calcio, Serie C: Rada regala il successo del Trento sulla Pro Sesto

sabato, 24 febbraio 2024

Sesto San Giovanni (Milano) – Il Trento espugna il Breda e batte 1-0 la Pro Sesto grazie a una rete di Rada al 59′. Tre punti preziosi per la formazione allenata da Baldini che si rilancia in classifica ed è ora a tre punti dalla zona playoff. Senza grandi emozioni il primo tempo dove le due formazioni si sono studiate, nel secondo tempo azioni da rete per entrambe le squadre, con il centrocampista albanese del Trento che realizza una bellissima rete, poi la Pro Sesto alza il baricentro e cerca di recuperare lo svantaggio (foto © Carmelo Ossana).

Nella ventottesima giornata di Serie C Now il Trento s’impone in trasferta per 1-0 contro la Pro Sesto. A decidere la sfida, disputata allo Stadio Ernesto Breda di San Giovanni, è la rete, siglata nel secondo tempo, da Armand Rada. Cronaca. Mister Francesco Baldini conferma il 4-3-1-2 con Pozzer a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Cappelletti, Trainotti e Obaretin. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Sangalli e Rada, mentre, alle spalle delle due punte Italeng e Caccavo si muove Anastasia come trequartista. La prima conclusione è dei locali che al 6’ ci provano con Gattoni, il cui fendente si spegne però alto sopra la traversa. La risposta del Trento si concretizza al 16’ con il tiro dal limite dell’area di Anastasia che trova la sicura respinta di Del Frate. Sono i gialloblù a fare la partita e, venti minuti più tardi, ci provano nuovamente con la conclusione che termina alta sopra la traversa. Dopo la fine del primo tempo a reti bianche, il Trento passa in vantaggio al 59’ grazie al meraviglioso tiro al volo di Rada che devia in rete l’assist al bacio di Di Cosmo. Dieci minuti più tardi sono ancora gli aquilotti a rendersi pericolosi, questa volta con il colpo di testa di Italeng che termina tra le braccia di Del Frate. Al 79’ gli uomini di Baldini tornano ad impensierire la Pro Sesto con la conclusione dalla distanza di Obaretin che termina tra le braccia dell’estremo difensore di casa. Nel recupero il Trento non trova il raddoppio per centimetri con la conclusione di Brevi che sfiora la traversa e finisce alta. Il Trento sale così, con trentaquattro punti, al tredicesimo posto in graduatoria. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà venerdì 1° marzo alle ore 20.45 contro la Pro Patria allo ‘Stadio Briamasco’ di Trento.

TABELLINO

PRO SESTO 1913– A.C. TRENTO 0-1 (0-0) 59′ Rada

PRO SESTO (3-4-1-2) Del Frate; Toninelli, Marianucci, Iotti; Mapelli (22’st Sereni), Gattoni, Poli (33’st Maurizii), D’Alessio (22’st Bussaglia); Bahlouli (42’pt Sala); Bruschi, Basili (33’st Toci). A disposizione: Formosa, Poggesi, Boscolo Chio, Giorgeschi, Florio. Allenatore: Massimo Paci

TRENTO (4-3-1-2): Pozzer; Frosinini (7’st Vitturini), Cappelletti, Trainotti, Obaretin; Di Cosmo, Sangalli, Rada; Anastasia (40’st Satriano); Italeng (40’st Brevi), Caccavo (22’st Spalluto). A disposizione: Russo, Di Giorgio, Pasquato, Terrani, Vaglica, Puzic. Allenatore: Francesco Baldini

ARBITRO: Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano.

ASSISTENTI: Carella di L’Aquila e Fracchiolla di Bari

QUARTO UFFICIALE: Moncalvo di Collegno

Ammoniti: 3’st Sangalli, 11’st Cappelletti, 26’st Vitturini, 45’st Toci, 47’st Rada. Recupero: 2’+5’. Totale spettatori: 750 circa.

INTERVISTE

Francesco Baldini: “Oggi i ragazzi hanno fatto una bella partita. Devo fare loro i complimenti. A differenza della partita vinta contro il Lumezzane, oltre alla compattezza, hanno provato a giocare e sono stati maggiormente coraggiosi. Questo gruppo ha una disponibilità e una predisposizione incredibile al lavoro. Gli attaccanti, ad esempio, in fase di non possesso palla sono i nostri primi difensori. Oggi, davanti, dal primo minuto, hanno giocato Caccavo e Italeng ma ho stima di tutti e, chi prima e chi dopo, saranno chiamati a dare il loro importante contributo. Dobbiamo continuare a giocare in questo modo. Ora dobbiamo preparare al meglio la partita di venerdì prossimo contro la Pro Patria. Sappiamo che in casa facciamo maggiore fatica ma vogliamo invertire questo trend, facendo esultare, anche allo Stadio Briamasco, i nostri tifosi”.

Emanuele Anastasia: “Oggi era importante vincere per dare una svolta al nostro campionato e ci siamo riusciti. Quello contro la Pro Sesto era uno scontro salvezza delicato e vincerlo ci permette di aggiungere punti preziosi alla nostra classifica. Siamo contenti. Ora dobbiamo dare continuità al nostro percorso. Questa sera ci godiamo questi tre punti, sapendo che già da domani dovremo riprendere a lavorare in vista della partita di venerdì che sarà un’altra gara importante che non vogliamo assolutamente sbagliare”.