Calcio, palyoff serie C: il Pordenone vince di rigore a Lecco

sabato, 27 maggio 2023

Lecco – Il Pordenone vince la prima gara contro il Lecco grazie al rigore assegnato per un presunto fallo sulla linea. E’ stata una sfida d’altri tempi al Rigamonti Ceppi di Lecco, che si presenta con più di 3.500 spettatori e la curva nord gremita come non mai. La gara è valida per il 2° turno della fase nazionale dei playoff di Serie C.

All’inizio sembra più in palla il Pordenone, poi esce il Lecco e al 21’ un colpo di testa di Buso fa gridare al gol, ma Festa mette in angolo. Anche il Pordenone batte un colpo e al 25’ Zammarini con un tiro a giro sfiora il palo alla destra di Melgrati. Poi arriva un nubifragio e il campo diventa impraticabile e si giova a metà campo. Il pallone non scorre più e il tecnico dei blucelesti, Foschi chiede con insistenza al quarto ufficiale Marotta di interrompere la gara. Nell’intervallo l’arbitro e i due capitani tornano in campo e la decisione è di proseguire la gara.

La seconda frazione di gioco è identica al primo tempo, con le due squadre che si studiano al 63′ Lepore costringe Festa a una parata difficilissima in angolo, al 65′ grande rovesciata di Pinzauti in area e al 67′ Melgrati si supera su Dubickas. All’86’ in un contatto tra Zambataro e Neli, l’arbitro assegna il rigore al Pordenone che trasforma con Burrai. Clima incandescente con l’arbitro che espelle dalla panchina il presidente Di Nunno e tifosi blucelesti inviperiti. Finisce 1-0 per il Pordenone.

TABELLINO

LECCO-PORDENONE 0-1 (0-0) Burrai (P) su rigore al 86′.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi; Giudici (37′ s.t. Zambataro), Girelli, Zuccon, Ilari ( 1′ s.t. Ardizzone), Lepore; Buso, Pinzauti (28′ s.t. Mangni). (Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Lakti, Scapuzzi, Tordini, Stanga, Martorelli, Cusumano, Bunino, Galli). Allenatore Luciano Foschi

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Pirrello, Andreoni, Benedetti; Burrai, Torrasi (37′ s.t Deli), Pinato (26′ s.t. Gucher); Zammarini; Candellone, Dubickas (26′ s.t. Magnaghi) (Martinez, Gallo, Giorico, Ingrosso, Piscopo, Palombi, La Rosa, Biancon, Gucher, Edera, Ingrosso, Negro). Allenatore Domenico Di Carlo.

ARBITRO: Adalberto Fiero di Castellammare di Stabia

Spettatori 3730; angoli: 2-6; ammonito Pinato, Bruscagin, Pinzauti, Festa, Benedetti.