Calcio, Serie C: per Trento la prima vittoria contro la Triestina

martedì, 5 settembre 2023

Trieste – Il Trento trova subito la prima vittoria stagionale. Allo stadio Nereo Rocco di Trieste termina 1-0 per i Gialloblù. I ragazzi di Tedino trovano così tre punti preziosissimi per la classifica e per il morale del gruppo. A decidere la sfida tra Triestina e Trento è la meravigliosa marcatura dalla distanza di Mattia Sangalli.

Cronaca. Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Ferri, Garcia Tena e Vaglica. In mezzo al campo agiscono: Di Cosmo, Sangalli e Attys mentre il terzetto offensivo è formato da Anastasia e Pasquato ai lati con Petrovic al centro dell’attacco. La Triestina parte forte, attaccando con costanza nei primi venti minuti; il Trento non si scompone, difendendosi con ordine e riuscendo a ripartire con pericolosità. Il primo squillo è di marca locale con la conclusione ravvicinata di Redan che impegna Russo, bravo, dopo 9 minuti, a respingere il tiro dell’attaccante. Il Trento si rende pericoloso dopo una ventina di minuti prima con una conclusione di Attys e poi con due tentativi dalla distanza di Frosinini. Dopo cinque minuti dall’inizio della seconda frazione la Triestina rimane in inferiorità numerica per effetto della doppia ammonizione comminata a Pierobon per un fallo su Pasquato. I Gialloblù sfruttano al meglio l’uomo in più, prendendo in mano gli spartiti della partita. La rete decisiva arriva al 71’ grazie alla meravigliosa conclusione di Sangalli che, dalla distanza, batte Matosevic e regala così i primi tre punti alla formazione di Bruno Tedino. Nei minuti finali di gara Di Cosmo, già ammonito, riceve il secondo cartellino, terminando anzitempo la propria gara. Dopo sei minuti di recupero il settore ospiti del Nereo Rocco può esplodere: il Trento fa suoi i primi tre punti del campionato. Gli aquilotti torneranno in campo domenica 10 settembre alle ore 18:30 per affrontare allo stadio Briamasco, nella seconda giornata di Serie C NOW, l’Atalanta Under 23.

TABELLINO.

U.S. TRIESTINA CALCIO – A.C. TRENTO 1921 0-1 (0-0)

RETI: 26’st Sangalli

TRIESTINA (4-3-1-2): Matosevic; Ciofani, Struna, Malomo (29’st Moretti), Anzolin (39’st Kacinari); Germano (29’st Pavlev), Correia, Pierobon; El Azrak (7’st Celeghin); Redan, Lescano. A disposizione: Agostino, Fofana, Rizzo. Allenatore: Attilio Tesser

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini (23’st Vitturini), Ferri, Garcia Tena, Vaglica; Di Cosmo, Sangalli (29’st Suciu), Attys (39’st Terrani); Anastasia, Petrovic (39’st Sipos), Pasquato. A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Trainotti, Obaretin, Brevi, Barison. Allenatore: Bruno Tedino

ARBITRO: Andrea Ancora di Roma

ASSISTENTI: Giuseppe Lisi e Federico Linari di Firenze

IV UFFICIALE: Luca De Angeli di Milano

NOTE: serata estiva, cielo sereno, temperatura attorno 25°. Campo in discrete condizioni. All’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’incidente ferroviario a Brandizzo. Ammoniti: 10’pt Frosinini, 22’st Anastasia. Espulsioni: 5’st Pierobon, 43’st Di Cosmo. Angoli: 1-4. Recupero: 1’+6’. Totale spettatori: 5759.

INTERVISTE

BRUNO TEDINO:

“Il primo quarto d’ora ora la Triestina ha fatto meglio, ma poi siamo riusciti a fare una bella partita. Sono contento anche se abbiamo fatto delle cose maggiormente positive e, delle altre, un po’ meno. Tra le prime c’è sicuramente il risultato. La squadra sta lavorando bene: oggi abbiamo vinto i duelli e i contrasti in mezzo al campo. Non era facile riuscire a segnare. In mezzo al campo iniziamo ad avere la coperta un po’ corta: speriamo di recuperare Rada per la prossima partita”.

MATTIA SANGALLI:

“Questo stadio mi porta bene. Dopo la rete dello scorso anno, sono riuscito a ripetermi anche oggi. Quando ho ricevuto la palla, l’ho stoppata e ho calciato. È andata bene. Credo che la vittoria sia meritata. Siamo contenti di essere riusciti a raccogliere tre punti preziosi, soprattutto perché giunti su un campo complicato qual è il Nereo Rocco. Questa è una vittoria importante che ci da molta fiducia. Ora, però, dobbiamo già pensare a lavorare in vista della prossima partita contro l’Atalanta Under 23”.