Serie C, Girone A: pari senza reti tra Lecco e Pordenone. Il Trento frena la Pro Sesto, FeralpiSalò in vetta: risultati 31a giornata e classifica

domenica, 12 marzo 2023

Lecco – La sfida tra Lecco e Pordenone finisce senza reti. Una gara con il blasone delle due squadre ha richiamato al Rigamonti Ceppi il pubblico delle grandi occasioni, oltre 2mila spettatori, in campo tanto agonismo, ma poche sono state le vere occasioni da gol, da entrambe le parti.

I blucelesti hanno cercato di fare la gara, ma hanno trovato un avversario grintoso che ha bloccato tutte le azioni offensive e che è cresciuto nella rirpresa. Le uniche occasioni sono state su punizione e con tiri da fuori area. Finisce 0-0 e per entrambi è un’occasione mancata per rimanere agganciati alla vetta delle classifica. Mercoledì altro scontro diretto contro la FeralpiSalò per il Lecco. Proprio i bresciani balzano in testa da soli grazie al 2-0 sul Vicenza e il concomitante pari tra Pro Sesto e Trento. Di seguito tabellino, risultati 31a giornata e classifica del Girone A di Serie C.

TABELLINO

LECCO- PORDENONE 0-0

LECCO (3-5-2) Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Lepore, Girelli, Ardizzone (dal 23′ s.t. Lakti), Zuccon, Giudici (43′ st Zambataro); Buso (dal 10′ s.t. Tordini), Pinzauti (dal 23′ s.t. Bunino). (Stucchi, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Stanga, Cusumano, Bianconi, Bunino, Galli). All. Foschi.



PORDENONE (4-3-3) Festa; Bruscagin, Ajetti, Pirrello (dal 32′ s.t. Negro), Benedetti; Pinato, Burrai, Gucher (dal 23′ s.t. Piscopo); Zammarini, Dubickas, Palombi (dal 32′ s.t. Magnaghi) (Martinez, Giust, Andreoni, Giorico, Deli, Maset, La Rosa, Ingrosso, Destito). All. Stefani.

Arbitro: Cavaliere di Paola

PRO SESTO-TRENTO

Al “Breda” il Trento ferma la corsa della capolista Pro Sesto nel match valevole per la 31esima giornata – la 12esima del girone di ritorno – del campionato di serie C: in terra lombarda finisce 1 a 1 con vantaggio locale nel primo tempo e pareggio all’86’ di Pasquato che, dopo una ripresa di assoluto spessore, sigla il pareggio grazie ad una prodezza su calcio piazzato con “maledeta” incastonata all’incrocio dei pali da trenta metri. Il Trento sale a quota 41 in classifica, occupa la 12esima posizione in coabitazione con la Juventus Next Gen, con sei lunghezze di margine sui playout e ad un solo punto dalla zona playoff. Mercoledì si torna già in campo per il turno infrasettimanale: alle 18 al “Briamasco” arriverà la Pergolettese.

PRO SESTO – TRENTO 1-1 (1-0)

PRO SESTO (3-4-3): Del Frate; Giubilato, Marzupio, Toninelli; Capelli, Gattoni, Corradi, Vaglica; Bianco (26’st Marchesi), Gerbi (34’st D’Amico), Sgarbi (16’st Capogna). A disposizione: Santarelli, Botti, Ferrero, Maurizii, Della Giovanna, Wieser, Radaelli, Boscolo Chio, Suagher, Moretti. Allenatore: Matteo Andreoletti.

TRENTO (4-3-1-2): Desplanches; Vitturini (29’st Simonti), Ferri, Garcia Tena, Fabbri (37’st Šipoš); Ballarini (14’st Garofalo), Sangalli (14’st Suciu), Di Cosmo; Attys; Petrovic, Carletti (14’st Pasquato). A disposizione: Marchegiani, Trainotti, Ruffato, Galazzini, Semprini. Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1 (Romano di Isernia e Pelosi di Ercolano. IV Ufficiale: Caggiari di Cagliari).

RETI: 8’pt Vaglica (PS), 41’st Pasquato (T).

NOTE: spettatori 1.200 circa. Giornata calda e soleggiata. Campo irregolare. Ammoniti Corradi (PS) per gioco falloso, Pasquato (T) e Vitturini (T) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 5 a 3 per la Pro Sesto Recupero 1’ + 5’.

Risultati 31a giornata Serie C Girone A

AlbinoLeffe-Pro Vercelli 0-1

Arzignano Valchiampo-Padova 0-1

FeralpiSalò-Vicenza 2-0

Lecco-Pordenone 0-0

Novara-Juventus NextGen 2-0

Pergolettese-Renate 3-0

Piacenza-Mantova 4-2

Pro Sesto-Trento 1-1

Triestina-Pro Patria 2-0

Virtus Verona-Sangiuliano City 3-1

Classifica Serie C Girone A

FeralpiSalò 57 punti; Pro Sesto 55; Pordenone, Lecco 52; Vicenza 50; Renate 45; Padova, Novara, Pro Patria 43; Virtus Verona, Arzignano Valchiampo 42; Juventus NextGen, Trento 41; Pro Vercelli 39; Pergolettese 38; Mantova 35; Sangiuliano City, AlbinoLeffe 34; Triestina 29; Piacenza 28.