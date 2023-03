Calcio, serie C: pari senza reti tra Lecco e Feralpisalò

mercoledì, 15 marzo 2023

Lecco – Finisce in parità e senza la sfida tra Lecco e la capolista Feralpisalò. Una gara giocata soprattutto a centrocampo con azioni da una parte e l’altra e azioni offensive legate più a giocate personali che a vere e proprie azioni corali.

La squadra gardesana ha giocato meglio dei blucelesti nella prima frazione di gioco, mentre nella seconda frazione il Lecco – anche per il calo della formazione allenata da Vecchi – è andata vicino al vantaggio. In campo tanto agonismo, con la capolista che voleva far sua l’intera posta per proseguire la corsa verso la promozione in serie B. Il Lecco – dopo il pareggio di domenica scorsa contro il Pordenone (0-0) – ha mancato un’altra occasione per avvicinarsi alla vetta.

IL TABELLINO

LECCO-FERALPISALO’ 0-0 (0-0)

LECCO (3-5-2) Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici (dal 36′ s.t. Zambataro), Zuccon, Ardizzone (dal 1′ s.t. Girelli), Ilari (dal 31′ s.t. Galli), Lepore; Pinzauti (dal 22′ s.t. Bunino), Buso (dal 36′ s.t. Mangni) (Stucchi, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Tordini, Stanga, Cusumano, Bianconi). All. Luciano Foschi.

FERALPISALO (4-3-1-2) Pizzignacco; Panico (dal 25′ s.t. Bergonzi), Bacchetti, Di Gennaro, Legati (dal 40′ Pilati); Zennaro (dal 40′ s.t. Musatti), Palazzi (dal 17′ s.t. Icardi), Salines; Siligardi (dal 17′ s.t. Voltan); Guerra, Pittarello (Volpe, Venturelli, Bergonzi, Sau, Carraro, Pietrelli). All. Stefano Vecchi.

ARBITRO Francesco Carrione di Castellamare di Stabia

Ammoniti: Enrici, Pinzauti, Legati e Pittarello