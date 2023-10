Calcio, serie C: il Trento impatta 1-1 con l’Alessandria

sabato, 28 ottobre 2023

Trento – Nell’undicesima giornata di Serie C il Trento pareggia per 1-1 contro l’Alessandria. Gli aquilotti passano in vantaggio grazie ad una rete di Trainotti per poi essere raggiunti nella ripresa con la marcatura di Gazoul.

Termina con un pareggio per 1-1 la gara tra Trento e Alessandria, svoltasi questo pomeriggio allo Stadio Briamasco di Trento. I gialloblù, dopo le due vittorie consecutive, aggiungono così un altro punto importante alla propria classifica, posizionandosi momentaneamente, con 16 punti in graduatoria, all’ottavo posto in coabitazione con Pergolettese e Arzignano Valchiampo.

Cronaca – Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Trainotti, Ferri e Vaglica. In mezzo al campo agiscono: Suciu, Sangalli e Attys mentre il terzetto offensivo è formato da Terrani e Pasquato (foto © Carmelo Ossanna) ai lati con Petrovic al centro dell’attacco. Il Trento parte fortissimo e nei primi cinque minuti di partita costruisce già un paio di occasioni pericolose con Pasquato e Petrovic. È sempre quest’ultimo, al 16’, ad involarsi in solitaria verso la porta avversaria, non trovando però la gioia della rete per pochi centimetri. Quattro giri di lancette più tardi sono ancora gli uomini di Tedino a rendersi pericolosi con la deviazione di Pasquato che dal centro dell’area di rigore non trova la rete per un nonnulla. Al 25’ il Trento la sblocca meritatamente. A rompere l’equilibrio è la deviazione ravvicinata di capitan Trainotti che beffa Liverani e porta avanti i propri compagni.

Nel secondo tempo i gialloblù proseguono la propria partita ma è l’Alessandria a trovare la via della rete al 67’ con una deviazione di Gazoul, bravo a correggere in rete il cross di Foresta. Il Trento non ci sta e attacca alla ricerca del nuovo vantaggio. La rete però non si concretizza perché al 76’ quando Attys batte Liverani l’arbitro annulla per fuorigioco. Termina dunque con il punteggio di 1-1 la sfida del Briamasco tra Trento e Alessandria. Per i gialloblù si tratta del terzo risultato utile consecutivo che li porta momentaneamente all’ottavo posto in coabitazione con Pergolettese e Arzignano Valchiampo a 16 punti in graduatoria. Venerdì prossimo 3 novembre alle 20:45, nella dodicesima giornata di Serie C, i Gialloblù affronteranno la Virtus Verona allo Stadio Gavagnin Nocini di Verona.

TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – U.S. ALESSANDRIA 1912 1-1 (1-0) (25’pt Trainotti, 22’ Gazoul)

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini (37’st Vitturini), Trainotti (1’st Barison), Ferri, Vaglica; Suciu (20’st Rada), Sangalli, Attys; Terrani (20’st Anastasia), Petrovic, Pasquato. A disposizione: Pozzer, Ercolani, Obaretin, Garcia Tena, Galazzini, Di Cosmo, Brevi. Allenatore: Bruno Tedino

ALESSANDRIA: (5-3-2): Liverani; Sepe, Giubilato (38’st Ercolani), Nichetti (1’st Gazaoul), Rota, Rossi (11’st Nunzella); Pellitteri (11’st Gega), Foresta (31’st Pellegrini), Mastalli; Siafa, Anatriello. A disposizione: Virano, Gentile, Belgiovine, Ronci, Molinaro, Vaughn. Allenatore: Marco Banchini

ARBITRO: Giorgio Di Ciccio di Lanciano

ASSISTENTI: Marco Sicurella di Seregno e Salvatore Nicosia di Saronno

IV UFFICIALE: Maicol Guiotto di Schio

Ammoniti: 43’Terrani, 29’st Rota, 29’st Banchini, 32’st Nunzella, 45’st Pasquato. Recupero: 0’+3’. Totale spettatori: 1300 circa.

Red. Sp.