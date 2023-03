Calcio, serie C: il Trento a caccia di un’impresa a Sesto San Giovanni. La classifica

sabato, 11 marzo 2023

Trento – Il Trento a caccia di un’altra impresa a Sesto San Giovanni. Sono ventuno i giocatori convocati da mister Tedino (foto © Ossanna). Dopo la corroborante vittoria di domenica scorsa contro l’ex capolista Lecco, domani pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 14.30) per il Trento è il momento di un nuovo confronto con la prima della classe: la Pro Sesto, infatti, occupa attualmente il primo posto in coabitazione con la Feralpisalò.

Nell’impegno valevole per la 31esima giornata – la 12esima del girone di ritorno – i gialloblù andranno a caccia dell’undicesimo risultato utile del girone di ritorno per migliorare ulteriormente il rendimento della fase discendente di torneo che, sino a questo momento, recita 8 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle 10 gare disputate.

Il Trento è attualmente decimo in classifica, in coabitazione con Padova e Novara, con 40 punti conquistati, in virtù di 11 successi (contro Pro Vercelli, Pro Patria e Lecco all’andata, Juventus Next Gen, Pro Vercelli, Sangiuliano City, Mantova, Triestina, Renate, Piacenza e Lecco al ritorno), 7 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza, Pro Sesto e Novara all’andata, Arzignano Valchiampo e Pro Patria al ritorno) e 12 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza, Padova e AlbinoLeffe all’andata, Pordenone al ritorno), con uno score di 36 reti realizzate e 34 subite.

La Pro Sesto occupa invece il primo posto in graduatoria, in coabitazione con la Feralpisalò, con 51 punti all’attivo, frutto di 15 vittorie (contro Lecco, Triestina, Novara, Pro Vercelli, Pro Patria, Padova, Renate, Virtus Verona, Piacenza e Pergolettese all’andata, Sangiuliano City, Mantova, Triestina, Novara e Pro Patria al ritorno), 9 pareggi (contro AlbinoLeffe, Mantova, Trento, Pordenone e Feralpisalò all’andata, Arzignano Valchiampo e Lecco al ritorno) e 6 sconfitte (contro L.R. Vicenza, Arzignano Valchiampo, Sangiuliano City e Juventus Next Gen all’andata, L.R Vicenza e AlbinoLeffe al ritorno), con uno score di 42 reti realizzate e 38 subite.

Pro Sesto – Trento sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport (servizio a pagamento incluso nell’abbonamento Sky Calcio), in modalità Diretta Gol e in streaming video su Dazn (servizio a pagamento) ed Eleven Sports, all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento)

.Così in campo. Mister Tedino non potrò disporre degli infortunati Damian, Barison e Terrani e dei lungodegenti Cazzaro, Osuji e Brighenti e ha convocato 21 giocatori.

La Pro Sesto

La Pro Sesto 1913 è stata fondata nel 2010, ereditando la tradizione sportiva dell’A.C. Pro Sesto, fondata nel 1913. Nel corso della propria storia ha militato anche per quattro stagioni in serie B, tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50, conquistando per due volte anche il settimo posto nel torneo cadetto.

Rientrata tra i professionisti nel 2020 a dieci anni di distanza dall’ultima esperienza, la Pro Sesto è attualmente guidata da Matteo Andreoletti, arrivato in estate sulla panchina lombarda ed ex tecnico di Seregno, Inveruno e Sanremese.

Gli elementi di spicco dell’organico milanese sono i difensori Emanuele Suagher (ex Carpi in serie A, ex Crotone, Carpi, Bari, Avellino e Cesena in serie B, ex Tritium, Pisa, Ternana, Feralpisalò e Vibonese in serie C) e Dario Toninelli (268 presenze in serie C con Latina, Bassano, Livorno, Santarcangelo, Como e Pro Sesto), i centrocampisti Mattia Corradi (299 presenze in serie C con Monza, Mezzocorona, Pro Vercelli, AlbinoLeffe, Cuneo, Arezzo, Piacenza, Modena, Feralpisalò e Pro Sesto) e Tommaso Gattoni (terza stagione alla Pro Sesto e con 230 presenze e 21 reti in serie D con Sandonà, Marano, Delta Rovigo, Caronnese e Pro Sesto) e gli attaccanti Nicolò Bruschi (di proprietà del Pisa e autore già di 7 reti in questa stagione), attualmente ai box per infortunio, Erik Gerbi (ex Pro Vercelli, Juventus Next Gen e Teramo in serie C) e Alessandro Capelli, alla seconda stagione consecutiva con la maglia della Pro Sesto.

I colori sociali della Pro Sesto sono il bianco e il celeste e la compagine lombarda gioca le gare interne allo stadio “Ernesto Breda” (capienza: 3.523 posti).Gli ex della partita.L’unico ex della partita sarà il difensore gialloblu Luca Ferri, che ha indossato la maglia della Pro Sesto per due anni in serie D, dal 2014 al 2016, totalizzando 62 presenze e mettendo a segno 1 rete.I precedenti. Sono complessivamente 15 i precedenti tra le due formazioni. Lo scorso anno entrambe le sfide si chiusero in parità: il match d’andata, disputato al “Breda” di Sesto San Giovanni, terminò 1 a 1 con rete lombarda di Capogna e pareggio di Pasquato, mentre la gara di ritorno al “Briamasco” si chiuse a reti bianche. I precedenti incroci in ambito professionistico risalgono all’annata 2002 – 2003, con la formazione milanese che vinse entrambe le partite, con identico punteggio (1 a 0).

Così all’andata.

La sfida d’andata, disputata allo stadio “Briamasco” lo scorso 6 novembre, si chiuse in parità (1 a 1) con vantaggio gialloblù di Saporetti e pareggio lombardo di Capelli.

TRENTO – PRO SESTO 1-1 (1-1)

TRENTO (3-4-1-2): Marchegiani; Galazzini, Garcia Tena, Ferri (4’st Trainotti); Ballarini, Ruffo Luci (41’pt Mihai), Damian, Fabbri; Belcastro (20’st Ianesi); Saporetti (20’st Pasquato), Bocalon.

A disposizione: Tommasi, Bertaso, Matteucci, Semprini.

Allenatore: Bruno Tedino.

PRO SESTO (3-5-2): Del Frate; Giubilato, Marzupio, Toninelli; Capelli, Corradi (43’st Moreo), Gattoni, Wieser (33’pt Capogna), Maurizii; Gerbi (36’st Boscolo Chio), Bruschi (36’st Bianco).

A disposizione: Santarelli, Botti, Della Giovanna, D’Amico, Moretti.

Allenatore: Matteo Andreoletti.

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano (Assistenti: Singh di Macerata e Tesi di Lucca. IV Ufficiale: Grassi di Forlì).

RETI: 19’pt Saporetti (T), 40’pt Capelli (P).

NOTE: spettatori 800 circa. Campo in buone condizioni. Giornata soleggiata. Espulso Moreo (P) al 48’st per gioco falloso. Ammoniti Trainotti (T), Bocalon (T), Bruschi (P), Maurizii (P), Toninelli (P) per gioco falloso. Calci d’angolo 5 a 0 per il Trento. Recupero 2’ + 5’.

La terna arbitrale.

A dirigere la sfida tra Pro Sesto e Trento sarà Mattia Ubaldi, appartenente alla sezione di Roma 1, alla sua terza stagione in Can C. Sino a questo momento ha diretto 30 gare di campionato, 2 di Coppa Italia di serie C, 12 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”. Esiste un precedente con i gialloblù, segnatamente nella scorsa stagione in occasione della gara di ritorno contro la Pro Patria (0 a 0).

Gli assistenti saranno Francesco Romano e Cristiano Pelosi, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Isernia ed Ercolano, con Gabriele Caggiari – della sezione di Cagliari – nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Il programma della 31esima giornata.

Domenica 12 marzo 2023.

AlbinoLeffe – Pro Vercelli (ore 14.30)

Arzignano Valchiampo – Padova (ore 14.30)

Feralpisalò – L.R. Vicenza (ore 14.30)

Lecco – Pordenone (ore 14.30)

Novara – Juventus Next Gen (ore 14.30)

Pergolettese – Renate (ore 14.30)

Piacenza – Mantova (ore 14.30)

Pro Sesto – Trento (ore 14.30)

Triestina – Pro Patria (ore 14.30)

Virtus Verona – Sangiuliano City (ore 14.30)

La classifica dopo 30 giornate.

Feralpisalò e Pro Sesto 54 punti; Pordenone e Lecco 51; L.R. Vicenza 50; Renate 45; Pro Patria 43; Arzignano Valchiampo 42; Juventus Next Gen 41; Padova, Novara e Trento 40; Virtus Verona 39; Pro Vercelli 36; Mantova e Pergolettese 35; Sangiuliano City e AlbinoLeffe 34; Triestina 26; Piacenza 25.

I convocati.

Portieri: Desplanches (2003); Marchegiani (1996).

Difensori: Fabbri (1990); Ferri (1991); Galazzini (2000); Garcia Tena (1995); Semprini (1998); Simonti (2000); Trainotti (1993); Vitturini (1997).

Centrocampisti: Attys (2001); Ballarini (2001); Di Cosmo (1998); Garofalo (1999); Ruffato (2006); Sangalli (2002); Suciu (1990).

Attaccanti: Carletti (1996); Pasquato (1989); Petrovic (1999); Sipos (2000).