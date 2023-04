Calcio, Serie C: festa FeralpiSalò al Turina. Le squadre ai playoff e playout

sabato, 22 aprile 2023

Salò (Brescia) – Festa FeralpiSalò dopo la vittoria sulla Pro Sesto al Turina di Salò (Brescia). Dopo la conquista della promozione – acquisita due settimane fa – oggi è stata festa grande al Turina. Il campionato di serie C – girone A – ha emesso un altro verdetto al termine della regular season: retrocessione in serie D del Piacenza. Invece a playoff andranno Pordenone (62 punti), Lecco (62); Pro Sesto (60), Padova (59), L.R.Vicenza (58), Virtus Verona (58), Renate (53), Arzignano (53) e Novara(52). Mentre ai play out se la vedranno Mantova (45), Sangiuliano City( 42), Triestina (39) e Albinoleffe (38).

I risultati

ARZIGNANO-RENATE 2-3 (6′ Sorrentino (R), 8′ Fantacci (A), 28′ Angeli (R), 71′ Malotti (R), 86′ Antoniazzi (A)

FERALPISALÒ-PRO SESTO 2-1 (35′ Guerra (F), 54′ Butic (F), 75′ Gerbi (P)

PIACENZA-L.R. VICENZA 1-0 (25′ Suljic)

MANTOVA-PADOVA 1-3 (33′ Delli Carri (P), 45’+1 Pierobon (M), 56′ e 82′ Jelenic (P), 82′ (P)

SANGIULIANOCITY-PRO PATRIA 0-1 (89′ Pitou)

PERGOLETTESE-TRIESTINA 1-2 (82′ Saccani (P), 88′ Felici (T), 90’+5 Adorante (T)

PORDENONE-ALBINOLEFFE 1-0 (47′ Pinato)

LECCO-PRO VERCELLI 0-0

TRENTO-NOVARA 2-1 (22′ Attys (T), 24′ Pasquato (T), 44′ Gonzalez (N)

VIRTUS VERONA-JUVENTUS NEXT GEN 4-1 (12′ Cudrig (J), 43′ Fabbro (V), 49′ Danti (V), 85′ Kristoffersen (V), 90’+2 Daffara (V)