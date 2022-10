Calcio, serie C: Bruno Tedino nuovo allenatore del Trento

martedì, 11 ottobre 2022

Trento – Bruno Tedino è il nuovo allenatore del Trento, l’esperto tecnico veneto si è legato al club gialloblu fino al 30 giugno 2023. A.C. Trento 1921 (un post gara al Briamasco nella foto © Carmelo Ossanna) comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Bruno Tedino, che ha sottoscritto un contratto con il club sino al 30 giugno 2023.

Assieme a mister Tedino, allenatore di grande esperienza che vanta trascorsi in serie B con Palermo e Pordenone e all’interno del Settore Tecnico Federale, avendo allenato le Nazionali Under 17 e Under 16, arriverà in gialloblu anche il suo vice Carlo Marchetto.

Il nuovo allenatore gialloblu sarà presentato ai media domani, mercoledì 12 ottobre, alle ore 17 nella Sala Stampa dello stadio “Briamasco”.