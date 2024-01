Calcio, serie C: al Briamasco tra Trento e Novara termina 1-1

domenica, 21 gennaio 2024

Trento – Nella ventiduesima giornata di Serie C Now il Trento torna a muovere la classifica grazie al punto interno conquistato per 1-1 contro il Novara. Gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo per effetto della rete realizzata da Bonaccorsi mentre gli aquilotti pareggiano nel finale con il colpo di testa di Rada. Mister Moll Moll sceglie il 4-3-1-2 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Barison, Garcia Tena e Obaretin. In mezzo al campo agiscono: Sangalli, Di Cosmo e Giannotti mentre alle spalle delle due punte Attys e Petrovic si muove Pasquato. Al primo pericolo creato passa subito in vantaggio il Novara.

Bonaccorsi è infatti il più lesto a girare in rete di testa il passaggio di Lorenzini, portando così avanti i suoi. La risposta dei padroni di casa è immediata con la conclusione al 5’ di Attys che trova però sulla sua strada l’attenta risposta di Desjardins. Al 20’ sono ancora gli ospiti a calciare verso lo specchio difeso da Russo che non si fa sorprendere dal fendente di Urso. Nella seconda frazione parte meglio il Novara che al 50’ non trova però la porta con il tiro di Boccia che si spegne alla destra di Russo. Al 65’il direttore di gara, su indicazione del quarto uomo, estrae il cartellino rosso per il tecnico del Trento, Joan Moll Moll.

I gialloblù non ci stanno a perdere e attaccano con continuità. Lo sforzo degli aquilotti al 75’ produce un’importante occasione nella quale Sangalli è fermato in area di rigore ma l’arbitro, dopo le molte proteste dei trentini, decide di far proseguire. Qualche istante più tardi è invece Terrani a calciare verso lo specchio avversario ma il suo tiro è respinto dal muro piemontese. All’88 il Trento trova il meritato pareggio grazie alla deviazione ravvicinata di Rada, bravo a correggere di testa in rete l’ottimo assist di Italeng, alla prima con la maglia gialloblù. Ora il Trento è al quattordicesimo posto in graduatoria con 26 punti, in coabitazione con Pergolettese e Legnago Salus. Domenica 28 gennaio gli uomini di Joan Moll Moll torneranno in campo alle ore 14 allo ‘Stadio Mario Sandrini’ contro il Legnago Salus.

Tabellino

A.C. Trento 1921 – Novara F.C. 1-1 (0-1) 3’pt Bonaccorsi, 40’st Rada

TRENTO (4-3-1-2): Russo; Frosinini (1’st Anastasia), Barison, Garcia Tena, Obaretin; Sangalli, Di Cosmo, Giannotti; Pasquato (10’st Rada); Petrovic (10’st Italeng), Attys (18’st Terrani). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Trainotti, Ferri, Galazzini, Vaglica, Brevi, Vitturini. Allenatore Joan Moll Moll

NOVARA (3-5-2): Desjardins; Bonaccorsi, Lancini, Lorenzini; Boccia, Di Munno Ranieri (37’st Ngamba), Calcagni (26’st Schiro), Urso; Vilhjalmsson (26’st D’Orazio), Corti (37’st Scappini). A disposizione: Boscolo Palo, Menegaldo, Donadio, Ongaro, Catania, Speranza, Gerbino, Migliardi, Caradonna, Ngamba. Allenatore: Giacomo Gattuso

ARBITRO: Erminio Cerbasi di Arezzo

ASSISTENTI: Luigi Ingenito di Piombino e Angelo Tomasi di Lecce

Ammoniti: 46’st Scappini, 47’st Giannotti. Espulsi: 19’st Moll Moll. Recupero: 1’+ 4’. Totale spettatori: 1000 circa.

INTERVISTE

JOAN MOLL MOLL: “Già alla vigilia di questa gara eravamo consapevoli che sarebbe stata una partita complicata. Conoscevamo i punti di forza del Novara che infatti ha confermato di essere squadra di qualità. Oggi il Trento ha dimostrato di averci creduto fino all’ultimo e prova ne è che Rada abbia segnato proprio nei minuti conclusivi. Anzi, abbiamo tentato e sfiorato più volte il 2-1. Dobbiamo ripartire da quanto fatto nel secondo tempo e continuare a lavorare su ciò che non ha funzionato. Contro il Novara ho visto una squadra che ha tenuto il campo sino alla fine e che ha provato a giocare. Abbiamo fatto un punto importante per la classifica. Vogliamo proseguire su questa strada, convinti e consapevoli che abbiamo appena cominciato un percorso nuovo”.

ARMAND RADA: “Oggi abbiamo disputato un primo tempo un po’ sottotono, regalando agli avversari un tempo intero. E questo non possiamo permettercelo. La squadra, però, ha dimostrato un’ottima reazione nella seconda frazione. In un altro periodo, partite come questa, le avremmo perse. Portiamo a casa un punto prezioso che alla fine del campionato potrebbe fare la differenza. Il cambio di allenatore ci ha dato una scossa. Mister Moll Moll ha portato un’idea di calcio diversa rispetto a quella alla quale eravamo abituati. La sua espulsione ci ha compattati e spinti a giocare ancora meglio, trovando la rete del definitivo pareggio”.