Serie C, Girone A: al Briamasco il Trento batte anche il Lecco. Risultati 33a giornata e classifica

domenica, 5 marzo 2023

Trento – Il Trento supera il Lecco: 2-0 il risultato della gara valida per l’11esimo turno di ritorno del girone A di Serie C. Grazie alle reti di Ballarini e di Attys nel primo tempo, i gialloblù di mister Tedino conquistano i tre punti e si avvicinano alla zona playoff (un’azione del Trento nella foto © Carmelo Ossanna).

TRENTO-LECCO 2-0

Al “Briamasco” è un Trento bellissimo. Grazie ad un primo tempo scintillante e ad una ripresa di forza e volontà, i gialloblù piegano per 2 a 0 la capolista Lecco nel match valevole per la 30esima giornata – l’11esima del girone di ritorno – del campionato di serie C.

Decidono le reti di Ballarini e Attys, che scavano immediatamente il solco tra la compagine di Bruno Tedino e i lombardi e, nella ripresa, gli ospiti spingono forte, si guadagnano un calcio di rigore, ma Desplanches, prestazione eccellente la sua, respinge la conclusione di Mangni.

Il Trento conquista l’ottava vittoria e il decimo risultato utile nel girone di ritorno (su undici gare disputate), sale a quota 40 in classifica e domenica prossima scenderà in campo al “Breda” (ore 14.30) per affrontare la Pro Sesto, prima della classe.

Tabellino

TRENTO – LECCO 2-0 (2-0)

TRENTO (4-3-1-2): Desplanches; Vitturini (36’st Sangalli), Ferri, Garcia Tena, Fabbri; Ballarini (36’st Sangalli), Suciu, Di Cosmo; Attys (23’st Garofalo); Sipos (5’st Carletti), Petrovic (23’st Terrani). A disposizione: Marchegiani, Trainotti, Pasquato, Ruffato, Galazzini, Simonti, Semprini, Sangalli. Allenatore: Bruno Tedino.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Lepore (34’st Scapuzzi), Girelli, Zuccon, Lakti (1’st Giudici), Zambataro (1’st Mangni); Bunino (16’st Pinzauti), Tordini. A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Stanga, Cusumano, Bianconi, Ardizzone, Galli. Allenatore: Luciano Foschi.

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino (Assistenti: Parisi di Bari e Linari di Firenze. IV Ufficiale: Rodighiero di Vicenza).

RETI: 10’pt Ballarini (T), 26’pt Attys (T).

NOTE: spettatori 1.300 circa. Campo in discrete condizioni. Pomeriggio caldo e soleggiato. Ammoniti Ferri (T), Fabbri (T), Garofalo (T), Mangni (L) per gioco falloso, Attys (T) e Carletti (T) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 4 a 0 per il Lecco. Recupero 0’ + 5’.

Risultati 33a giornata Serie C Girone A

Mantova-Triestina 1-0

Pro Patria-Pro Sesto 1-3

Trento-Lecco 2-0

Arzignano Valchiampo-Virtus Verona 0-0

Padova-Piacenza 1-1

Pordenone-Pergolettese 1-1

Renate-FeralpiSalò 1-4

Sangiuliano City-Novara 0-1

Juventus NextGen-AlbinoLeffe domani ore 17

Pro Vercelli-Vicenza domani ore 20.30

Classifica Serie C Girone A: FeralpiSalò, Pro Sesto 54 punti; Pordenone, Lecco 51; Vicenza 47; Renate 45; Pro Patria 43; Arzignano Valchiampo 42; Padova, Novara, Trento 40; Virtus Verona 39; Juventus NextGen 38; Pro Vercelli 36; Mantova, Pergolettese 35; Sangiuliano City, AlbinoLeffe 34; Triestina 26; Piacenza 25