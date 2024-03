Calcio, Serie B: Tait regala tre punti al Südtirol contro il Lecco

sabato, 2 marzo 2024

Bolzano – Nel recupero Tait firma il gol che vale i tre punti per il Südtirol, Lecco sempre più ultimo. Nella nona giornata del girone di ritorno, i biancorossi di mister Valente superano in casa i blucelesti grazie alla rete di testa del capitano nel secondo dei quattro minuti di recupero.

Primo tempo: le squadre sono in equilibrio per 23’, quando arriva il primo squillo biancorosso: conclusione mancina da fuori area di Kurtic, out di poco. Un minuto dopo ancora Kurtic: destro da fuori, Capradossi devia in angolo, cross di Casiraghi dalla bandierina, ci prova Rauti, deviazione e palla out di poco, in corner. Inglese conquista palla, prova il tiro dal limite, Giorgini devia in angolo. Sugli sviluppi, colpo di testa di Ierardi, palla sul fondo. 37’ Molina si libera, arriva in zona tiro da poco fuori area, la palla sibila a fil di palo alla sinistra di Melgrati.

Secondo tempo: al 6’ Buso prova la girata in area, palla alta sul fondo. 12’ combinazione sulla destra Molina-Rauti, conclusione alta di quest’ultimo. 15’ punizione di Casiraghi dalla sinistra, acrobazia di Rauti, palla out. 19’ corner di Casiraghi, Scaglia la tiene in campo sul secondo palo, mezza rovesciata di Giorgini, respinta d’istinto di Melgrati. 38’ punizione di Casiraghi dal vertice destro dell’area ospite, la sfera sfiora l’incrocio più lontano. 44’ punizione da 25 metri: Cagnano spedisce la sfera poco sopra la traversa.

Corre il 2’ dei 4’ di recupero quando Arrigoni batte il decimo angolo biancorosso dalla bandierina di sinistra e pennella una traiettoria perfetta per la testa di capitan Tait, che brucia Gugliemotti sul tempo, incrocia e insacca alla sinistra di Melgrati firmando un gol di platino: 1-0.

TABELLINO

FC SÜDTIROL – LECCO 1-0 (0-0) 45’+2’ st Tait (FCS)

FC SÜDTIROL (3-5-1-1): Poluzzi; Masiello, Scaglia (39’ st El Kaouakibi), Giorgini; Davi (17’ st Cagnano), Tait, Arrigoni, Kurtic (39’ st Merkaj), Molina; Casiraghi (39 st Mallamo); Rauti (17’ st Odogwu).

A disposizione: Drago, Ciervo, Broh, Cisco, Kofler, Peeters, Lonardi.

Allenatore: Federico Valente

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lepore, Ierardi, Capradossi, Guglielmotti; Crociata (45’ st Listkowski), Degli Innocenti, Ionita (32’ st Sersanti); Buso (17’ st Lunetta), Inglese (17’ st Novakovich), Parigini (32’ st Salcedo).

A disposizione: Saracco, Cekjak, Bianconi, Frigerio, Lemmens, Galli.

Allenatore: Alfredo Aglietti

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina

ASSISTENTI: Pasquale Capaldo di Napoli e Ivan Catallo di Frosinone

IV UFFICIALE: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Brindisi

VAR: Paolo Mazzoleni di Bergamo

AVAR: Antonio Di Martino di Teramo.

NOTE: pomeriggio con cielo parzialmente coperto, temperatura attorno ai 10-12°, campo in ottime condizioni.

Spettatori: 3.767 di cui 318 ospiti.

Ammoniti: 8’ pt Guglielmotti (L), 12’ pt Davi (FCS), 44’ pt Ionita (L), 45’+1’ pt Scaglia (FCS), 34’ st Arrigoni (FCS), 37’ st Lunetta (L), 40’ st Tait (FCS).

Calci d’angolo 10-4 (5-4); Recupero 1’ + 4’.