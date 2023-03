Serie B: superato il Perugia, l’Fc Südtirol sogna in grande

domenica, 5 marzo 2023

Bolzano – Battuto anche il Perugia, l’Fc Südtirol sogna in grande dopo aver superato nel pomeriggio (2-1 il risultato finale) la formazione umbra. La squadra altoatesina di mister Bisoli gioca un bel calcio e regala emozioni ai tifosi accorsi al Druso di Bolzano.

Nel primo tempo l’Fc Südtirol passa in vantaggio al 25′ con un tiro da fuori area di Mazzocchi che fa esplodere il Druso, la squadra di Bisoli ha la possibilità di raddoppiare, ma allo scadere della prima frazione di gioco un fallo in area di Celli regala il rigore al Perugia che viene trasformato da Casasola. Nel secondo tempo cresce la pressione del Fc Südtirol che al 74′ torna in vantaggio con Curto che sfrutta un errore di disimpegno di Curado. Il Perugia reagisce e in più occasioni va vicino al pareggio. Il risultato non cambia e l’Fc Südtirol batte 2-1 il Perugia e in classifica gli altoatesini si piazzano momentaneamente al secondo posto.

TABELLINO

FC SÜDTIROL – PERUGIA 2-1 (1-1) 25′ Mazzocchi (S), 45′ Casasola (P) su rigore, 74′ Curto (S)

FC SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli (dal 59′ Lunetta); De Col, Tait, Belardinelli (dal 46′ Fiordilino), Rover (dall’82’ Siega); Mazzocchi (dal 53′ Cissé), Odogwu (dall’82’ Larrivey). Allenatore: Bisoli.

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Struna (dal 61′ Rosi); Casasola, Iannoni (dal 60′ Bartolomei), Santoro (dal 79′ Matos), Lisi; Kouan (dal 67′ Capezzi); Di Carmine, Olivieri (dal 67′ Luperini). Allenatore: Castori.

Arbitro: Sig. Daniele Paterna della sezione di Teramo.

Ammoniti: Iannoni (P), Curado (P), Cissé (S).

Espulsione: Rosi (P).