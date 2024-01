Calcio, Serie B: Südtirol sconfitto in casa dal Cosenza

sabato, 27 gennaio 2024

Bolzano – Il Cosenza espugna il “Druso”, nella terza giornata del girone di ritorno, i biancorossi di mister Valente cedono di misura in casa. nella 22esima giornata, terza del girone di ritorno con calendario asimmetrico del campionato di Serie BKT 2023-2024 l’FC Südtirol, torna allo Stadio Druso di Bolzano per disputare l’undicesima gara interna (foto © ufficio stampa FCS Bordoni).

Il match con il Cosenza termina con il successo di misura degli ospiti: 0-1, grazie alla rete messa a segno al 33’ della ripresa da Frabotta con un gran sinistro dalla distanza e palla in rete a fil di palo alla sinistra di Poluzzi. In precedenza – dopo un primo tempo sostanzialmente avaro di emozioni –, il portiere di casa era riuscito a neutralizzare un calcio di rigore concesso per mani in area di Kofler e battuto da Forte con un sinistro basso incrociato. Poi il palo di Masiello, di testa e la grande parata di Micai sull’incornata di Merkaj.

Primo tempo. Primo acuto al 5’: punizione ospite battuta corta da Marras sulla destra, palla per la conclusione centrale al volo da fuori di Praszelik, Poluzzi respinge, Tait sbroglia. Ci prova Marras al volo dalla destra al 13’: diagonale sul fondo di non molto. 26’imbucata in verticale in area di Marras per la testa di Florenzi, Poluzzi para in due tempi. 31’ retropassaggio Mazzocchi, velo di Forte conclusione da fuori di Praszelik tra le braccia di Poluzzi.

Secondo tempo. 1’ cross Cagnano, girata di testa in area di Pecorino, palla tra le braccia di Micai. 3’ palla in area biancorossa, Mazzocchi non ci arriva, la sfera arriva sul braccio di Kofler, lunga revisione calcio di rigore per il Cosenza (5’): dagli undici metri calcia Forte, mancino incrociato, Poluzzi si tuffa sulla sua sinistra e para in due tempi (6’). Occasionissima FCS all’8’: angolo dalla sinistra di Arrigoni sul secondo palo per la testa di Masiello che centra la base del montante. Al 13’ destro tagliato dalla banda mancina di Praszelik, Poluzzi para a terra il tiro da una ventina di metri. 16’ cross di Masiello dal vertice sinistro dell’area ospite sul secondo palo, testa di Merkaj, vola Micai e mette sopra la traversa, sugli sviluppi del corner di Arrigoni, Cagnano prolunga per Merkaj che da pochi passi calcia addosso a Micai. 19’ Cagnano vince palla, scappa sulla sinistra, allunga per Merkaj che entra in are a e serve in mezzo Rauti, conclusione al volo con il mancino palla a lato di poco alla destra del portiere ospite. Frabotta ci prova da lontano al 31’, palla alta. Ospiti in gol al 33’: Zuccon vince un rimpallo in mezzo al campo, assist per Frabotta, potente sinistro dalla distanza, palla in rete a fil di palo alla sinistra di Poluzzi 0-1.

IL TABELLINO

FC SÜDTIROL – COSENZA 0-1 (0-0) 33’ st Frabotta (C).

FC SÜDTIROL (3-4-3): Poluzzi; Scaglia, Masiello, Kofler (34’ st Vinetot); Cagnano (34’ st Cisco), Arrigoni, Tait, Ciervo; Pecorino (34’ st Odogwu), Merkaj (40’ st Kurtic), Rauti (29’ st Davi).

A disposizione: Drago, Ghiringhelli, Broh, Giorgini, Moutassime, Lonardi, El Kaouakibi.

Allenatore: Federico Valente

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon, Praszelik (45’ + 4’ st Calò); Marras, Mazzocchi, Florenzi (26’ st Voca); Forte (32’ Crespi).

A disposizione: Lai, Marson, Rispoli, Fontanarosa, D’Orazio, Viviani, Occhiuto, Novello.

Allenatore: Fabio Caserta

ARBITRO: Daniele Chiffi della Sezione di Padova

ASSISTENTI: Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Marco Ceolin di Treviso

IV UFFICIALE: Mattia Caldera di Como

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo

AVAR: Matteo Gariglio di Pinerolo

NOTE: pomeriggio con cielo sereno, temperatura attorno ai 8-9°, campo in ottime condizioni.

Minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Gigi Riva.

Spettatori: 3.314, di cui 394 ospiti.

Ammoniti: 30’ pt dalla panchina prep. atl. Petricchiutto (FCS), 36’ pt Venturi (C), 44’ pt Florenzi (C), 15’ st Praszelik (C),

Espulso: 19’ st, componente panchina Cosenza.

Calci d’angolo 5-3 (2-1).