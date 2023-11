Calcio, Serie B: Südtirol ospita il Pisa. Tutte le gare della 13a giornata

venerdì, 10 novembre 2023

Bolzano – Impegno casalingo in campionato per l’FC Südtirol. I biancorossi, dopo lo stop subito in trasferta, sul campo della capolista Parma, nella tredicesima giornata del girone di andata della Serie BKT 2023-2024 tornano in casa, allo Stadio Druso di Bolzano per affrontare il Pisa nel turno numero 13. Calcio d’inizio alle 14 di sabato 11 novembre. Terza sfida in assoluto tra le due squadre, dopo le due nel campionato cadetto dello scorso anno, entrambe vinte dai biancorossi (foto © Ufficio Stampa FCS Bordoni).

STATO DI FORMA

FC Südtirol: 16 punti in 11 gare, frutto di 4 vittorie e altrettanti pareggi, 3 gli stop, 16 gol fatti e 13 subiti di cui 2 vittorie, 2 pareggi e uno stop in casa con 9 reti segnate e 6 subite tra le mura amiche dello Stadio Druso. In attesa di recuperare la partita con il Brescia, inserito in corso d’opera a completare l’organico cadetto, la squadra di mister Pierpaolo Bisoli occupa la nona posizione in classifica. Assente sicuro Mattero Rover, infortunatosi domenica scorsa sul campo del Parma. Assenti sicuri gli infortunati Rover, Shiba, Siega e Lunetta.

Pisa: 13 punti in 12 gare giocate (3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte; 11 reti realizzate e 13 subite), di cui 2 vittorie, altrettanti pareggi e altrettante sconfitte nelle sei gare esterne fin qui disputate con 4 reti all’attivo e altrettante al passivo. Proviene dal pareggio interno per 1-1 con il Como, dopo gli stop a Venezia e con il Lecco. In precedenza, aveva battuto in casa il Cittadella e pareggiato sul campo dello Spezia. Assenti sicuri gli infortunati Matteo Tramoni (rottura del crociato) e Marco D’Alessandro (lesione parziale del legamento collaterale).

GLI AVVERSARI

Storia: 17 volte nella massima serie con miglior risultato l’11° posto conquistato nel 1983 e 37 alla Serie B con due primi posti (1985 e 1987). Ha vinto due Coppe Mitropa, due campionati di Serie B e una Coppa Italia C.

L’allenatore: Alberto Aquilani, nato a Roma il 7 luglio 1984, già centrocampista con oltre cento gare nella Roma, ha vestito le maglie di Triestina, Liverpool, Juventus. Milan, Fiorentina, Sporting Lisbona, Pescara, Sassuolo e Las Palmas. Il 26 febbraio 2006 sigla il goal del raddoppio nel derby Roma-Lazio 2-0 che regala alla squadra di Spalletti l’undicesima vittoria consecutiva in campionato (prima squadra a stabilire questo record). Con la Roma ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa nazionale. Dal 2000 al 2007 ha collezionato 61 presenze nelle nazionali giovanili azzurre e dela 2006 al 2014 38 nella nazionale maggiore. Allenatore dal 2019: prima l’Under 18, poi collaboratore tecnico e mister della Primavera della Fiorentina, dalla scorsa estate guida il Pisa.

Occhi puntati su …

Mattia Valoti, centrale trentenne, in prestito dal Monza (ex Spal, Verona, Livorno ecc.), autore fin qui di 3 reti.

Miguel Veloso, mediano trentasettenne, ex Verona, Genoa, Dinamo Kiev, Sporting.

Jan Mlakar, sloveno, 25 anni punta centrale ex Hajduk Spalato.

EX DI TURNO

Ettore Gliozzi, ventisettenne punta centrale del Pisa dallo scorso anno, ha vestito la maglia dell’FCS dal 2015 al 2017: 69 gare, 25 reti e 5 assist.

Il biancorosso Nicholas Siega vestito la casacca neroazzurra nella scorsa stagione 2021-2022 (9 presenze), culminata con la disputa della finale playoff per la promozione in Serie A contro il Monza e nelle due precedenti: 2020-2021 (31 partite, 1 gol, 2 assist) 2019-2020 (anno del lockdown, 30 gare, 1 gol, un assist). Andrea Cisco, venticinquenne attaccante, ha indossato la casacca neroazzurra nello scorso campionato (3 presenze). Andrea Cagnano, esterno basso venticinquenne, ha vestito la maglia del Pisa in serie C da gennaio a giugno 2018 (3 presenze).

TESTA A TESTA

Squadre: due precedenti, ovvero le due pare dello scorso 4 settembre: FCS-Pisa 2-1. Vantaggio ospite con Ionita al 24’, poi la doppietta su rigore di Matteo Rover, a segno al 35’ del primo tempo e al 18’ della ripresa per regalare all’FC Südtirol la prima, storica vittoria in Serie B. Ritorno il 4 febbraio: Pisa-FCS 0-1 (Belardinelli di testa all’11’).

Mister: primo testa a testa tra i due allenatori. Bisoli vs Pisa: 6 gare con 4 vittorie e 2 pareggi.

CURIOSITA’

Anno 2002, 14 febbraio, al “Druso” si affrontano in amichevole le nazionali under 18 di Italia e Germania. Al timone degli azzurrini c’è Paolo Berrettini e il leader in campo è Alberto Aquilani. Prima del fischio d’inizio si svolge la cerimonia di intitolazione delle due tribune a Christian Zanvettor e ad Albano Canazza.

L’ARBITRO DELL’INCONTRO

La direzione di gara è stata affidata al Signor Manuel Volpi, trentacinquenne della Sezione Aia di Arezzo. Assistenti i Signori Emanuele Prenna di Molfetta e Francesco Luciani di Milano. Quarto ufficiale il Signor Valerio Grezzini di Siena. Var Marco Di Bello di Brindisi, Avar Rodolfo di Vuolo di Castellamare di Stabia.

IL PROGRAMMA DELLA 13a GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA

Venerdì 10/11/2023 20.30 Venezia-Catanzaro 2-1

Sabato 11/11/2023 14 Ascoli-Como

Sabato 11/11/2023 14 Cosenza-Reggiana

Sabato 11/11/2023 14 FeralpiSalò-Bari

Sabato 11/11/2023 14 FC Südtirol-Pisa

Sabato 11/11/2023 16.15 Modena-Sampdoria

Domenica 12/11/2023 16.15 Brescia-Cremonese

D0menica 12/11/2023 16.15 Lecco-Parma

Domenica 12/11/2023 16.15 Palermo-Cittadella

Domenica 12/11/2023 16.15 Spezia-Ternana-