Calcio, Serie B: pari tra il Südtirol e la capolista Frosinone

sabato, 22 aprile 2023

Frosinone – Prezioso pari sul campo della capolista della formazione altoatesina. Nella 34esima giornata, 15esima di ritorno, sul terreno dello stadio Benito Stirpe di Frosinone i biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli chiudono sullo 0-0 la gara con i giallo-azzurri ciociari primi della classe guidati da Fabio Grosso.

Sotto lo sguardo attento del c.t. azzurro Roberto Mancini, nella 34esima giornata, 15esima del girone di ritorno del campionato di Serie B 2022-2023, l’FC Südtirol (foto © ufficio stampa FCS Bordoni) impatta sul campo della capolista Frosinone nella 17esima gara esterna, seconda consecutiva dopo quella di sabato scorso ad Ascoli. Sul terreno dello Stadio Benito Stirpe, i biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli tornano a muovere la classifica dopo i due stop arrivati a chiudere una striscia positiva di 12 risultati utili. Maiuscola prova dell’FCS sul campo della squadra di mister Grosso in corsa per la 3^ promozione in A della sua storia.

La gara si scuote subito: 2’, Rover controlla palla al limite dell’area frusinate, prova il destro potente a spiovere, palla sul fondo di non molto. Rispondono i ciociari al 7’ con la conclusione al volo da fuori dell’ex Mazzitelli che raccoglie una respinta corta della difesa e manda fuori. Al 15’ angolo dalla sinistra per i padroni di casa, in area contatto leggero Rover-Rodhén, la Signora Ferrieri Caputi concede il rigore, ma dopo il check viene chiamata dal Var a visionare l’azione; rigore cancellato e punizione per gli ospiti per un fallo di mano. 26’: punizione da una ventina di metri, destro a giro di Mazzitelli, Poluzzi vola e respinge. Moro prova la deviazione a giro in area al 29’, Zaro tocca in angolo. 32’ tripla occasione biancorossa: Ravanelli respinge la conclusione di Odogwu, poi ci prova Celli con un pallonetto da fuori area che trova il portiere dell’Under 21 pronto alla presa e subito dopo il sinistro di Odogwu finisce tra le braccia dello stesso Turati. 35’ Insigne segna, ma dopo aver controlla la sfera con il braccio sinistro largo. 38’ Mazzocchi dal limite manda di poco a lato e poi Rover calcia sull’esterno della rete.

Ripresa. 13’ Odogwu per Rover sulla destra, conclusione sul primo palo con Turati che respinge in angolo. Kone resiste alla marcatura, prova la conclusione di sinistro dal lato mancino, grande risposta di Poluzzi che manda in angolo. Poluzzi si ripete poi al 22’: seppur coperto riesce a respingere la conclusione potente di Insigne. Ospiti pericolosi poi con una girata di Casiraghi e Lunetta.

Lunedì primo maggio, nella 35esima giornata, 16a di ritorno, l’FC Südtirol sarà impegnato in casa. Alle 15 affronterà la seconda della classe, il blasonato Genoa guidato da Alberto Gilardino.

IL TABELLINO

FROSINONE – FC SÜDTIROL 0-0

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohdén (13’ st Kone), Mazzitelli (43’ st Gelli), Boloca; Insigne (36’ st Bocic), Moro (13’ st Borrelli), Bidaoui (13’ st Baez).

A disposizione: Loria, Kujabi, Garritano, Kalaj, Selvini, Monterisi, Frabotta.

Allenatore: Fabio Grosso

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Celli, Masiello, Zaro, Curto (45’+3’ st Vinetot); Rover (23’ st Schiavone), Fiordilino, Tait, De Col (19’ st Lunetta); Mazzocchi (1’ st Casiraghi), Odogwu (23’ st Larrivey).

A disposizione: Minelli, Berra, Siega, Carretta, Cissé, Pompetti, Giorgini.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

ASSISTENTI: Alberto Tegoni di Milano e Andrea Zingarelli di Siena

IV UFFICIALE: Marco Guida di Torre Annunziata

VAR: Antonio Di Martino di Teramo

Ammonito: 5’ pt Mazzocchi (FCS).

Angoli: 10-2 (3-1). Recupero: 1’+ 5’(+1’)