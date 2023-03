Calcio, serie B: pari senza reti tra Parma e Südtirol

sabato, 11 marzo 2023

Parma – Finisce in parità senza reti la sfida tra Parma e Sudtirol, una gara con rovesciamenti di fronte, che ha visto una leggera supremazia territoriale dei crociati, ma la formazione di mister Bisoli ha avuto le occasioni per portare a casa l’intera posta. Entrambe le formazioni hanno grandi ambizioni e sono nei quartieri alti della classifica. La gara al Tardini di Parma valida per la 29esima giornata del campionato di serie B è finita 0-0, con la formazione FC Südtirol (foto © FC Südtirol) guidata da Pierpaolo Bisoli, attualmente quarta in classifica, che prolunga a dieci la striscia positiva di risultati.

IL RISULTATO

PARMA- FC SUDTIROL 0-0

PARMA (4-3-3): Buffon; Coulibaly (dall’80’ Hainaut), Osorio, Valenti, Ansaldi (dal 72′ Cobbaut); Sohm, Bernabé, Estevez (dal 72′ Camara); Man (dall’80’ Bonny), Benedyczak (dal 57′ Inglese), Zanimacchia.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Balogh, Charpentier, Juric, Circati, Zagaritis. Allenatore: Fabio Pecchia.

FC SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, De Col; Rover (dal 79′ Casiraghi), Tait, Fiordilino (dal 46′ Schiavone), Lunetta (dal 61′ Siega); Mazzocchi (dal 53′ Cissé), Odogwu (dal 79′ Larrivey).

A disposizione: Minelli, Harrasser, Berra, Vinetot, Mawuli Eklu, Pompetti, Giorgini.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

Arbitro: Luca Zufferli della sezione di Udine.

Ammoniti: Fiordilino (S), Ansaldi (P), Sohm (P), Poluzzi (S).