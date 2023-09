Calcio, risultati 5a giornata Serie B: pareggiano in trasferta di Feralpi e Sudtirol

sabato, 16 settembre 2023

Bolzano – Il Sudtirol (foto © Ufficio Stampa FCS Bordoni) si fa raggiungere nei minuti di recupero dal Cosenza dopo aver ribaltato lo svantaggio iniziale e recrimina, mentre la Feralpi in dieci ha salvato il pareggio contro il Modena conquistando il primo punto della sua storia nella serie cadetta. La quinta giornata del campionato di Serie B ha visto – con le gare finora disputate – due vittorie esterne, il Palermo ad Ascoli e il Brescia a Lecco, mentre il Bari pareggia nel finale contro il Pisa.

RISULTATI PARTITE ORE 14 5A GIORNATA SERIE B

Ascoli-Palermo 0-1 – 91′ Mancuso (P)

Cosenza-Sudtirol 2-2 – 9′ Venturi (C), 66′ Casiraghi (S), 75′ Odogwu (S), 98′ Mazzocchi (C)

Feralpisalò-Modena 1-1 – 2′ Falcinelli (M); 9′ Balestrero (F)

Lecco-Brescia 0-2 – 3′ Borrelli (B), 63′ Bianchi (B)

Pisa-Bari 1-1 – 12′ Beruatto (P), 85′ Akpa-Chuwuku (B)

COSENZA-SUDTIROL

Finisce 2-2 (sotto 1-0 al riposo) la quarta partita di campionato dell’FC Südtirol, impegnato in trasferta nella quinta giornata del girone di andata della Serie BKT 2023-2024. I biancorossi, chiamati prossimamente a recuperare il match con il Brescia – al tempo non ancora inserito nell’organico cadetto – , affrontano la seconda gara esterna, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali con Vinetot capitano al posto dell’infortunato Tait (comunque al seguito della squadra). La formazione di mister Pierpaolo Bisoli sul terreno dello Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza chiude con uno scoppiettante pareggio con i rosso-blu calabresi guidati da Fabio Caserta.

La gara si sblocca al 9’ grazie alla rete del difensore Venturi, pescato in area da Marras. I biancorossi pervengono al pareggio al 21’ della ripresa con una girata in area di Casiraghi, servito splendidamente da Ciervo. Corre il 30’ quando arriva il raddoppio ospite: scambio Casiraghi-Davi, palla in area per Odogwu, tocco mancino e palla in rete: 1-2. Al 9’ di recupero Mazzocchi firma il gol dell’ex: 2-2.

COSENZA – FC SÜDTIROL 2-2 (1-0)

COSENZA (4-2-3-1): Micai; D’Orazio, Meroni, Venturi (13’ st Fontanarosa), Rispoli (22’ st Cimino); Calò, Zuccon; Tutino, Voca (28’ st Praszelik), Marras (13’ st Canotto); Forte (28’ st Mazzocchi). A disposizione: Marson, Crespi, Arioli, Zilli, Viviani, La Vardera, Florenzi. Allenatore: Fabio Caserta

FC SÜDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Davi, Vinetot, Masiello, Giorgini; Rover (1’ st Merkaj), Kofler (1’ st Lonardi), Broh, Ciervo (45’+4’ st Cuomo); Casiraghi (45’+8’ st Lunetta); Odogwu (38’ st Pecorino). A disposizione: Drago, Ghiringhelli, Siega, Rauti, Cisco, Shiba, Peeters. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina

ASSISTENTI: Francesco Cortese di Palermo e Stefano Galimberti di Seregno

IV UFFICIALE: Fabio Rosario Luongo di Napoli

VAR: Francesco Meraviglia di Pistoia

AVAR: Luca Zufferli di Udine

RETI: 9’ pt 1:0 Venturi (C), 21’ st 1:1 Casiraghi (FCS), 30’ st 1:2 Odogwu (FCS), 45’+9’ st Mazzocchi (C)

NOTE: pomeriggio estivo e umido, cielo sereno all’inizio, velato poi, temperatura attorno ai 29°, campo in buone condizioni. Spettatori: 5.694, abbonamenti emessi: 790, quota abbonati: €10.174 , tifosi squadra ospite: 16, incasso: € 49.416.

Cooling break al 28’ pt e al 25’ st.

Ammoniti: 31’ pt Venturi (C), 39’pt Marras (C), 31’ st Canotto (C), 40’ st Pecorino (FCS).

Angoli: 4-2 (2-1). Recupero: 4’ + 8’ (+2’).