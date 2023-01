Calcio, Serie B: l’FC Südtirol si impone in casa del Venezia

sabato, 21 gennaio 2023

Venezia – Secondo successo di fila del 2023 per l’FC Südtirol. Nella ventunesima giornata, seconda del girone di ritorno della Serie B 2022-2023, l’FC Südtirol si impone in casa del Venezia per 1-0, grazie alla rete di Tait al 31’ della ripresa. I biancorossi, impegnati sul terreno dello stadio Penzo escono con tre importantissimi punti dallo scontro con gli arancioneroverdi lagunari. La gara inizia con 32’ di ritardo a causa di un problema al campo. Primo tempo senza particolari sussulti. Nella ripresa la partita si sblocca: al 31’ Belardinelli sulla trequarti campo imbecca Siega, che serve sotto porta, dove Marconi marcato stretto fa sponda per Tait, pronto a caricare il destro al volo con la palla che si insacca imparabilmente alle spalle di Joronen. Il Venezia cerca di reagire, ma l’unico tiro pericoloso di Pohjanpalo termina alto di poco (90 + 1′). Sabato prossimo, nella ventiduesima giornata, terza giornata di ritorno, l’FC Südtirol torna in casa, allo Stadio Druso di Bolzano per incontrare la Reggina (foto © FC Sudtirol)

IL TABELLINO

VENEZIA FC – FC SÜDTIROL 0-1 (0-0) 31’ st Tait (FCS)

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Ceccaroni; Zampano, Busio, Crnigoj (35’ st Haps), Johnsen (35’ st Enem), Jajalo (21’ st Tessmann); Pohjanpalo, Novakovich (44’ pt Pierini).

A disposizione: Mäenpää, Bertinato, Candela, Ullmann, Andersen, St. Clair, Busato.

Allenatore: Paolo Vanoli

FC SÜDTIROL (4-2-3-1): Poluzzi; Celli, Zaro, Masiello, Curto; Belardinelli, Tait; De Col (1’ st Siega), Casiraghi (29’ st Fiordilino), Rover (1’ st Mazzocchi); Odogwu (29’ st Marconi).

A disposizione: Minelli, Berra, Vinetot, Eklu, Carretta, Pompetti, Giorgini, Schiavone.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Matteo Gariglio di Pinerolo

Ammoniti: 5’ pt Rover (FCS), 36’ pt Ceppitelli (VE), 10’ st Casiraghi (FCS)

Angoli: 2-2 (1-1)

Recupero: 3’+ 4’