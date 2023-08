Calcio, Serie B: il Südtirol batte 2-0 la Feralpisalò

sabato, 26 agosto 2023

Piacenza – L’FC Südtirol conquista tre punti in casa della Feralpisalò. Al “Garilli” di Piacenza nella seconda giornata d’andata del campionato cadetto 2023-2024, i biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli superano per 2-0 la matricola salodiana guidata da Stefano Vecchi. Nel primo tempo segna Odogwu, nella ripresa Merkaj (© Ufficio Stampa FCS- Foto Bordoni).

Nella prima trasferta della sua seconda stagione consecutiva in Serie B, l’FC Südtirol affronta i verde-blu salodiani sul terreno dello Stadio Leonardo Garilli di Piacenza, teatro delle gare interne della matricola gardesana. Termina 0-2 (0-1 al riposo) per la formazione di mister Pierpaolo Bisoli. La gara si sblocca al 23’ quando Odogwu insacca in sforbiciata e il raddoppio è opera del subentrato Merkaj (al primo centro in B) al 37’ della ripresa.

La cronaca

Primo tempo: la prima conclusione è ospite, al 7’ con Rover da 30 metri, Pizzignacco para a terra. Al 9’ cross di Rover dalla sinistra sul primo palo per il colpo di testa ravvicinato di Rauti che scheggia l’esterno del montante. Minuto 23’ dalla banda mancina Rover si accentra e prova la conclusione da poco fuori area, Pizzignacco smanaccia sul palo, la palla rientra in campo, Rauti spizza di testa a ritroso in area, a rimorchio c’è Odogwu che in sforbiciata insacca. Revisione VAR: Ceppitelli tiene in gioco, Rauti, gol convalidato: 0:1. Nel cospicuo recupero (6’) i biancorossi sfiorano il raddoppio con un siluro di Tait murato dalla retroguardia salodiana.

Secondo tempo: al 4’ Balestrero, in scivolata, entra su Rover in area, l’arbitro fa correre. 12’: cross di Bergonzi per il colpo di testa in area di La Mantia, la palla finisce prima sulla traversa e poi in rete, ma l’arbitro ravvisa un chiaro fallo dello stesso La Mantia ai danni di Giorgini. Padroni di casa pericolosi al 30’ con un tiro da lontano di Carraro deviato in angolo da Masiello. Biancorossi ospiti in gol al 37’: Pecorino apre sulla sinistra per Casiraghi, cross in area con il contagiri sul secondo palo per la testa di Merkaj, pronto ad insaccare: 0:2. Squillo salodiano al 90’+6’ con il colpo di testa di Balestrero in area, parato a terra senza problemi da Poluzzi.

TABELLINO

FERALPISALO’ – FC SÜDTIROL 0-2 (0-1) 23’ pt 0:1 Odogwu (FCS), 37’ st 0:2 Merkaj (FCS)

FERALPISALO’ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi (36’ st Tonetto), Ceppitelli (11’ st Pilati), Bacchetti, Martella; Hergheligiu (36’ st Butic), Carraro, Balestrero; Sau (18’ st Di Molfetta), La Mantia, Compagnon (18’ st Felici).

A disposizione: Minelli, Volpe, Ferrarini, Musatti, Verzelletti, Franzolini, Gyla.

Allenatore: Stefano Vecchi

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Davi, Vinetot, Masiello, Giorgini; Casiraghi, Kofler (1’ st Broh), Tait, Rover (32’ st Pecorino); Rauti (1’ st Merkaj), Odogwu (27’ st Lonardi).

A disposizione: Drago, Dregan, Cagnano, Ghiringhelli, Ciervo, Cisco, Shiba, Lonardi.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti

ASSISTENTI: Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Paolo Bitonti di Bologna

IV UFFICIALE: Giorgio Bozzetto di Bergamo

VAR on site: Ivano Pezzuto di Lecce

AVAR on site: Paride Tremolada di Monza

NOTE: serata estiva, caldo torrido, cielo sereno, temperatura attorno ai 32° all’inizio, campo in ottime condizioni.

Spettatori: 557 di cui 77 ospiti. Cooling break al 27’ pt e al 28’ della ripresa.

Ammoniti: 32’ pt Compagnon (FS), 40’ pt Ceppitelli (FS), 42’ pt Masiello (FCS), 18’ st Odogwu (FCS).

Espulso: 13’ st membro panchina Feralpisalò.

Angoli: 5-0 (1-0). Recupero: 6’ + 7’.