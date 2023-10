Calcio, Serie B: Lecco sconfitto 3-0 a Cosenza, Sudtirol ko in casa

sabato, 7 ottobre 2023

Cosenza – Il Lecco sconfitto 3-0 a Cosenza: altra trasferta amara, dopo il bruciante finale con il Cittadella, per i blucelesti che escono con le ossa rotte dallo stadio San Vito Gigi Marulla. La sfida si è messa subito in discesa per la formazione di casa che al 4′ passa in vantaggio con Forte, poi raddoppia con Marras al 25′ e a inizio ripresa si è portata sul 3-0 con Forte. Timida la reazione del Lecco che rimedia una pesante sconfitta. Di seguito tabellino del match, risultati 9a giornata e classifica aggiornata. Il Sudtirol continua a faticare rimediando la seconda sconfitta consecutiva: dopo il ko di Palermo, arriva quello casalingo contro il Catanzaro, sorpresa della stagione fin qui.

IL TABELLINO

COSENZA- LECCO 3-0 (2-0) Forte (CS) al 4′ p.t.; Marras (CS) al 25′ p.t., Forte (CS) al 50′

COSENZA (4-2-3-1) Micai; Cimino (80′ Rispoli), Meroni, Venturi, D’Orazio (dal 62′ Fontanarosa); Praszalik (62′ Voca), Calò; Marras, Tutino, Mazzocchi (62′ Canotto); Forte (68′ Florenzi). (Marson, Sgarbi, Crespi, Arioli, Zilli, Viviano, Martino). All. Fabio Caserta.

LECCO (3-5-2) Saracco; Celjak (dal 46′ Lemmens), Battistini, Caporale, Gugliemotti (dal 58′ Crociata), Degli Innocenti (dal 46′ Tordini), Ionita, Sersanti (dal 68′ Giudici); Lepore; Buso (dal 62′ Eusepi), Novakovich (Bonadeo, Bianconi, Tenkorang, Pinzauti, Marrone, Boci, Di Stefano). All. Luciano Foschi.

ARBITRO Ghersini di Genova

Ammoniti Praszelik, D’Orazio, Caporale

SUDTIROL-CATANZARO

Termina senza punti l’ottava partita di campionato dell’FC Südtirol, impegnato nella quarta gara interna. Nella nona giornata del girone di andata della Serie BKT 2023-2024, la formazione di mister Pierpaolo Bisoli cede per 1-0 sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano alla matricola terribile Catanzaro, subendo il secondo stop di fila, primo interno. Decisiva la rete messa a segno a fine primo tempo, al 43’, da Iemmello, capace di insaccare da fuori area con un gran destro a giro per insaccare la palla alla sinistra di Poluzzi, che non può fare nulla. Ai biancorossi, mai domi, non è bastata una prova generosa per conquistare punti.

Primo tempo. Inizio di gara con grande possesso palla biancorosso. Prima incursione e doppia occasione ospite al 10’: Krajnc innesca il destro di Vandeputte, conclusione da 18 metri la palla rimbalza davanti a Poluzzi che riesce a direzionare la respinta in corner. Vandeputte dalla bandierina per la testa di Brighenti, Poluzzi respinge ancora in angolo. 14’: imbucata in area di Biasci per Vandeputte ma Masiello è protagonista di uno straordinario anticipo a terra, poi ci prova ancora Vandeputte. Biancorossi pericolosi con Broh al 19’, stop di petto e conclusione fuori bersaglio. Ospiti in vantaggio al 43’: assist i Verna, gran destro a giro da fuori area da parte di Iemmello, nulla da fare per Poluzzi: 0-1.

Secondo tempo. Padroni di casa pericolosi al 5’ cross di Giorgini sottoporta, flipper di Lunetta palla sul fondo do poco. 8’: angolo corto Ciervo per Lunetta, cross teso in area, testa di Tait in mischia, Fulignati para a terra. 24’: Cisco in slalom si invola sulla banda di destra entra in area, Fulignati respinge e Scognamillo si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner Masiello manda fuori di poco. 42’ Iemmello per Stoppa: conclusione dalla sinistra, palla a spizzare il palo più lontano. Entra Vinetot a fare la punta: batti e ribatti in area con un suo tocco al 44’, Veroli sbroglia. Al 2’ di recupero ci prova Stoppa, palla deviata in angolo.

FC SÜDTIROL – CATANZARO 0-1 (0-1)

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Cuomo (42’ st Vinetot), Masiello, Davi (30’ st Siega); Ciervo, Tait, Broh (30’ st Lonardi), Rover (1’ st Pecorino); Odogwu, Lunetta (21’ st Cisco). A disposizione: Drago, Cagnano, Ghiringhelli, Shiba, Kofler, Peeters. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris (33’ st Veroli), Scognamillo, Brighenti, Krajnc (33’ st Donnarumma); Brignola (17’ st Oliveri), Ghion, Verna, Vandeputte (40’ st Stoppa); Iemmello, Biasci (17’ st D’Andrea). A disposizione: Sala, Borrelli, Miranda, Pontisso, Pompetti, Sounas, Ambrosino. Allenatore: Vincenzo Vivarini

ARBITRO: Gianluca Manganiello di Pinerolo

ASSISTENTI: Marcello Rossi di Biella e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1

IV UFFICIALE: Valerio Vogliacco di Bari

VAR on site: Luca Zufferli di Udine

AVAR on site: Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

RETE: 43’ pt Iemmello (CZ).

NOTE: pomeriggio con cielo sereno, temperatura attorno ai 25°, campo in ottime condizioni.

Spettatori: 4.409 di cui 593 ospiti.

Ammoniti: 37’ pt Scognamillo (CZ), 40’ pt Brighenti (CZ), 45’ st Siega (FCS), 45’+3’ Stoppa (CZ). Angoli: 5-4 (2-3). Recupero: 2’ + 5’

Risultati 9a giornata Serie B

Brescia-FeralpiSalò 1-1

Cosenza-Lecco 3-0

Modena-Palermo 0-2

Reggiana-Bari 1-1

Sudtirol-Catanzaro 0-1

Ascoli-Sampdoria ore 16.15

Cittadella-Ternana ore 16.15

Venezia-Parma ore 16.15

Como-Cremonese domani ore 16.15

Spezia-Pisa domani ore 16.15

Classifica Serie B

Parma 20 punti; Palermo 19; Catanzaro 18; Venezia* 18; Cosenza, Como** 14; Modena*, Cittadella* 12; Brescia**, Sudtirol*, Cremonese*, Bari 10; Pisa**, Ascoli*, Reggiana 8; Ternana*, Spezia**, FeralpiSalò 5; Sampdoria(-2)* 3; Lecco*** 1.