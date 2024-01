Calcio, serie B: il Südtirol acquista il centrocampista Molina

mercoledì, 3 gennaio 2024

Bolzano – Salvatore Andrea Molina, centrocampista-ala destra, classe 1992, approda in biancorosso: nato a Garbagnate Milanese vanta 226 gare in B (e tre campionati vinti, rispettivamente con Carpi, Crotone e Monza) e 38 in A. Il Südtirol ha acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Andrea Molina: ha firmato un contratto con scadenza il 30 giugno prossimo, con opzione.

Molina, ala destra, può agire anche sulla fascia opposta e da esterno di centrocampo, fa della progressione, del dribbling e del cross le sue armi migliori. Nel corso della carriera, ha comunque saputo adattarsi ad altri ruoli.

Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, maturato in C a Foggia e a Barletta, nel 2013-2014 veste la maglia del Modena in B: 36 gare e 4 reti. Il 21 settembre 2014 esordisce in Serie A in Atalanta-Fiorentina (0-1). Gioca 4 partite coi bergamaschi prima di lasciare il club a gennaio 2015 per accasarsi al Carpi con cui vince il campionato di B.

La stagione successiva gioca in B, a Cesena prima e a Perugia poi. Seguono le esperienze ad Avellino e nel Crotone, neoretrocesso in B nel 2018. Con i pitagorici conquista la promozione in A nel 2020 firmando 11 assist. Il 25 ottobre dello stesso anno realizza la sua prima rete in massima serie nella sconfitta per 4-2 contro il Cagliari.

Il 5 gennaio 2022 firma per il Monza. Con i brianzoli ottiene la prima storica promozione in serie A dopo la vittoria nella finale play-off contro il Pisa. Il 19 ottobre 2022 segna la sua prima rete con il Monza nella sfida dei sedicesimi di Coppa Italia in casa dell’Udinese, vinta per 3-2, in cui firma il gol del 2-2. Il 31 gennaio 2023 firma un contratto fino alla fine della stagione con il Bari, in Serie B. Dopo 16 presenze in biancorosso (13 nella regular season e 3 nei play-off) a fine stagione si svincola.

All’attivo, complessivamente: 38 gare in A con un gol e 4 assist e 226 presenze in B con 9 reti e 36 assist.

Con la nazionale Under-21 ha giocato la partita di qualificazione agli Europei Under-21 del 2015 persa per 3-1 in casa contro il Belgio e disputata il 5 settembre 2013. Ha fatto la sua seconda presenza quattro giorni dopo, entrando al 75′ nella partita contro Cipro. Vanta una dozzina di presenze tra Under 20 e l’Under 21.

“Grazie dell’accoglienza – afferma Molina –. Ho trovato subito un ambiente ottimamente strutturato e organizzato, una realtà in cui penso si possa lavorare proprio bene, che lo scorso anno ha dimostrato grandi cose, spero di poter contribuire all’ottenimento di risultati importanti. Ho avvertito subito una grande predisposizione al lavoro e alla cura dei dettagli, a cominciare dal centro sportivo. Il campo di gioco ho avuto modo di apprezzarlo lo scorso anno, quando sono venuto a Bolzano da avversario con il Bari”.

“La mia carriera? – continua – E’ stata costellata da alti e bassi. Tra i ricordi più belli ci sono i tre campionati di B vinti con le maglie del Carpi, indossata da gennaio e con quelle di Crotone e Monza. Il momento meno felice è stato l’infortunio, il primo anno ad Avellino. La serie B, anche quest’anno sta dimostrando di essere un campionato imprevedibile, impegnativo, avvincente, con tante sorprese. Tutti possono vincere contro tutti e viceversa”.

“Le mie caratteristiche tecniche? – aggiunge – Sono un giocatore che può ricoprire diversi ruoli, destra, sinistra, alto o basso. Sono un giocatore di temperamento agonistico che fa della volontà la sua forza e sono convinto che, nonostante i miei 32 anni ho ancora da imparare, perché non si deve mai smettere di imparare”.

“Dei nuovi compagni – conclude il giocatore – conoscevo già Masiello, con il quale avevo giocato a Bergamo, con Cuomo per il trascorso comune a Crotone e anche con mister Cherubin, quando giocava a Bergamo”.

Il Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Salvatore Andrea Molina e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa.