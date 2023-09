Calcio, Serie B: il Brescia espugna Lecco 2-0

sabato, 16 settembre 2023

Lecco – Il Brescia passa a Lecco, 2-0 il risultato finale al termine di una gara combattuta. Il Lecco è tornato in questa stagione in Serie B e contro il Brescia si annunciava un derby lombardo con tanti ricordi e anche polemiche nell’ultima settimana.

Il Lecco davanti al pubblico amico – più di 3.600 sono accorsi alla stadio Rigamonti per assistere alla sfida contro il Brescia – è stato sconfitto, non ha demeritato, ed ha sbagliato due calci di rigore, uno Novakovich nel primo tempo e l’altro alla scadere con Eusepi.

La partita si è messa bene per il Brescia che al 3′ passa in vantaggio con Borrelli che conclude un’azione manovrata e di destro batte Melgrati e raddoppia nel secondo tempo – al 18′ con Bianchi che ruba palla a Battistini, fugge e si trova solo davanti a Melgrati che batte e fissa il risultato sul 2-0.

IL TABELLINO

LECCO-BRESCIA 2-0 (1-0) 3′ p.t. Borrelli (B), Bianchi (B) al 18′ s.t.

LECCO (3-5-2) 1 Melgrati; Battistini, Marrone (dall’11’ s.t. Galli), Bianconi; Giudici, Sersanti (dall’11’ Tenkorang) Crociata (dal 19′ s.t. Eusepi), Ionita (dal 31′ s.t. Degli Innocenti), Lepore; Di Stefano (dal 19′ s.t. Tordini), Novakovich. (Saracco, Caporale, Pinzauti, Boci, Mangni, Agostinelli, Lemmens, ). All. Foschi

BRESCIA (3-5-2) Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti (dal 38′ s.t. Adorni); Dickmann, Fogliata (dal 1′ s.t. Besaggio), Bjarnason, Paghera (dal 26′ s.t. Olzer), Fares (dal 26′ s.t. Galazzi); Borrelli (dal 30′ s.t. Mancini), Bianchi (Andrenacci, Ndoj, Riviera, Nuamah, Bisoli). All. Gastaldello.

Arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

Ammoniti Sersanti, Fares, Crociata, Marrone per gioco scorretto. Galazzi per gioco non regolamentare. Angoli 7-9.