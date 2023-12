Calcio, Serie B: domani Südtirol-Lecco, Brescia-Parma e Feralpi-Venezia

lunedì, 25 dicembre 2023

Bolzano – Nell’ultimo turno del girone di andata di serie B il Südtirol è in trasferta contro il Lecco, mentre casalinghe per il Brescia che affronta il Parma e per la Feralpi contro il Venezia.

Turno esterno consecutivo per il Südtirol nella 19esima e ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie BKT 2023-2024. I biancorossi guidati da mister Federico Valente, reduci dall’inopinata battuta d’arresto subita sabato scorso al “Druso”, affronteranno nel “boxing day” del giorno di Santo Stefano il Lecco di mister Emiliano Bonazzoli, reduce dal pareggio con due reti per parte conseguito sul campo del Venezia. La sfida tra blucelesti e biancorossi è in programma alle 15 di martedì 26 dicembre sul terreno dello Stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco.

Südtirol: 20 punti in 18 gare, frutto di 5 vittorie e 5 pareggi, 8 gli stop, 25 gol realizzati e 26 subiti di cui 3 vittorie, 2 pareggi e 4 stop nelle 9 gare in trasferta con12 reti segnate e 13 subite. 14esimo posto in classifica in condominio con la Reggiana. Assenti: Masiello (squalificato), Rover, Siega, Odogwu, Ghiringhelli (infortunati). La lista dei convocati verrà pubblicata nel corso della giornata sul nostro sito web e sui canali social.

Lecco: 16esimo posto insieme alla Ternana a quota 17 punti: 4 vittorie, 5 pareggi, 9 stop; 18 gol fatti, 28 subiti, di cui 2 vittorie, 1 pareggio, 5 stop nelle 8 gare interne (gol: 10-15),

Squalificato Lemmens. Probabili indisponibili: Tenkorang, Caporale, Donati e Guglielmotti.

Con la maglia del Lecco c’è Giovanni Crociata, centrale 26enne, 5 presenze con l’FCS nella prima parte del campionato cadetto 2022-2023 con un assist. Riccardo Melgrati, portiere 29enne del Lecco, ha vestito la maglia biancorossa nel 2014-2015: 35 gare.

Squadre: prima sfida tra Lecco e Südtirol in Serie B: la sfida più recente tra queste formazioni risale alla stagione 2021/22 in Serie C: vittoria per i biancorossi nel girone di andata (1-0 il 28 novembre 2021) e pareggio in quello di ritorno (1-1 il 2 aprile 2022). 6 i precedenti in totale: con 2 vittorie a testa e 2 pareggi.

Daniele Casiraghi è il giocatore che ha preso parte al maggior numero di reti in questa Serie B (13 – frutto di 10 gol e tre assist – in 17 gare); in aggiunta, il classe ’93 ha già superato lo score di partecipazioni registrato nella passata stagione in cadetteria dove chiuse con otto (2+6, in 32 presenze).

La direzione di gara è stata affidata al Marco Monaldi di Macerata, 36enne, neopromosso in Can A-B dopo 5 anni di C. Assistenti i Signori Alessandro Costanzo di Orvieto e Matteo Passeri di Gubbio; quarto ufficiale Alberto Poli di Verona, Var on site Daniele Paterna di Teramo, Avar on site Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore. Per il Signor Monaldi nona direzione nella prima stagione in B. Ultima direzione: il 16 dicembre Feralpisalò-Cremonese 1-0. 5 precedenti con il Lecco: 3 in D, uno in C e uno in B, Lecco-Spezia 0-0 dello scorso 8 novembre.

PROGRAMMA 19esima GIORNATA

12.30 Reggiana-Catanzaro

15.00 Ascoli-Cittadella

15.00 Brescia-Parma

15.00 Cosenza-Como

15.00 FeralpiSalò-Venezia

15.00 Lecco-FCS

15.00 Spezia-Modena

15.00 Ternana-Pisa

18.00 Palermo-Cremonese

20.30 Sampdoria-Bari