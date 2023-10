Calcio, Serie B: Brescia sconfitto in casa, Lecco corsaro a Palermo

domenica, 29 ottobre 2023

Brescia – Nelle gare di serie B disputate nel pomeriggio, il Brescia perde in casa contro il Bari, mentre il Lecco vince al Barbera contro il Palermo. Entrambe le sfide sono finite 2-1.

Per il Brescia è stata un’altra giornata da dimenticare al Rigamonti: la formazione di mister Gastaldello passa in vantaggio con Moncini che trasforma il rigore all’11’ e manca il raddoppio. Nel secondo tempo cambia la musica e il Bari pareggia con Diaw al 58′ e passa in vantaggio con Vicari al 76′.

Invece al Barbera il Lecco fa un’impresa e vince la seconda gara consecutiva, agganciando al terz’ultimo posto in classifica a 7 punti la quotatissima Sampdoria di mister Pirlo. Il Lecco passa in vantaggio all’8′ con Crociata, raddoppia al 41′ con Sersanti, mentre il Palermo ha accorciato le distanze nel recupero con il rigore trasformato da Brunori.