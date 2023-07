Calcio, ritiro a Livigno: la Sampdoria si presenta venerdì in Piazza del Comune

mercoledì, 19 luglio 2023

Livigno – Inizia ufficialmente la stagione 2023-2024 dell’U.C. Sampdoria, che riparte dal campionato cadetto con una rosa di primissima fascia e con l’obiettivo dichiarato di riguadagnare al più presto la massima serie. Un mercato estivo ancora lontano dal concludersi eppure già scoppiettante, metterà nelle mani del mister, Andrea Pirlo, vera star del ritiro livignasco, un roster di grande spessore, impreziosito, tra gli altri, dagli arrivi di Fabio Borini, Matteo Ricci, Valerio Verre e Antonio Barreca. Foto @Fabio Borga.

I Doriani sono arrivati a Livigno il 12 luglio scorso e resteranno nella località fino al 24, completando qui una proficua prima parte di preparazione estiva in vista del prossimo campionato. Dopo il primo, positivo, test contro la selezione valtellinese, giocato durante lo scorso weekend, e l’amichevole in programma il 19, contro gli svizzeri del Rapperswil-Jona, la presentazione ufficiale sarà una nuova occasione per avvicinarsi alla squadra, accolta con grande calore a Livigno.

L’appuntamento, quindi, è per venerdì 21 luglio in Piazza del Comune, a partire dalle ore 18.00 per conoscere i ragazzi di mister Pirlo. Un’opportunità unica per iniziare ad entrare in clima campionato e per interagire con i calciatori, che si renderanno disponibili per la firma di autografi.