Calcio, risultati delle formazioni giovanili del Trento

martedì, 19 dicembre 2023

Lumezzane (Brescia) – La Primavera del Trento esce sconfitta dalla sfida contro il Lumezzane. La massima categoria giovanile perde 4-2 in casa del Lumezzane. Per i gialloblù a segno Bragadina e Ruffato. Sconfitta per l’Under 17 contro il Vicenza. Vince l’Under 15 per 3-2 contro i biancorossi. Il Trento esce dalla Coppa Italia Calcio a 5 per mano del Neugries.

Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive per il Trento Primavera. Nella partita giocatasi sabato pomeriggio presso il campo sportivo comunale Rossaghe, la formazione aquilotta allenata da Joan Moll esce sconfitta per 4-2 contro il Lumezzane. Per i gialloblù in rete Chanii e Ruffato su rigore.

Cronaca match

L’inizio partita è di marca gialloblù: al 9’ è Del Piero, dopo un’azione personale, a costringere la difesa di casa a rifugiarsi in angolo. Al 13’ su un tiro cross di Chanii dal fondo, seguito da una deviazione ininfluente di Serpa, arriva il vantaggio per il Trento. I giovani aquilotti, forti del vantaggio, continuano a spingere e al 18’ è Sartori a rendersi pericoloso, dopo una poderosa sgroppata partita da centrocampo, con un tiro dall’interno dell’area controllato da Ottolini. Al 25’ arriva il primo squillo della squadra di casa con Senatore che dall’interno dell’area di rigore fa partire un tiro che esce di poco. Al 33’ su calcio d’angolo calciato da Perrotta il colpo di testa di Bragadina si insacca in rete e porta il risultato in parità. L’ultima emozione del primo tempo arriva al 43’ su calcio di punizione calciato da Puzic parato a terra dal portiere di casa. Si va dunque al riposo sul punteggio di 1-1. Ad inizio ripresa è il Lumezzane a rendersi pericoloso al 50’ su calcio di punizione calciato da Olivari ben parato in presa da Di Giorgio. Al 66’ la squadra di casa la ribalta: discesa di Senatore che dall’interno dell’area di rigore fa partire un tiro di sinistro su cui non può nulla Di Giorgio. Al 26’ è Puzic a provare ad agguantare il pareggio con il suo tiro che finisce alto sopra la traversa. Tre minuti più tardi arriva il 3-1 del Lumezzane: cross di Kwetshu su cui interviene Di Giorgio, con il pallone che arriva sui piedi di Mazzocchi bravo a realizzare da pochi passi. Al 73’ è di nuovo la squadra rossoblù a rendersi pericolosa con il tiro di Van der Waart che termina alto sopra la traversa. Al 88’ è Di Giorgio a rendersi protagonista con due autentiche prodezze sui tiri ravvicinati di Senatore e Mazzocchi. Dalla successiva azione su calcio d’angolo arriva il 4-1 per la squadra di casa ad opera di Kwetshu, bravo a colpire di testa su assist di Resinelli. In pieno recupero, al minuto 93, fallo di mano in area da parte di Kwetshu e calcio di rigore per il Trento. Dal dischetto si presenta Ruffato che realizza la rete del definitivo 4-2. Termina dunque con un risultato rotondo una partita ricca di emozioni e goal che ha visto i giovani gialloblù partire con il piglio giusto e subire la rimonta della squadra di casa. Il Campionato Primavera 4 va ora in pausa e vedrà la squadra di Moll tornare in campo il 20 gennaio in trasferta contro il Legnago.

LUMEZZANE – TRENTO 4-2 (1-1) 13’pt Chanii, 33’pt Bragadina, 21’st Senatore, 29’st Mazzocchi, 43’st Kwetshu, 48’st Ruffato (R).

LUMEZZANE (3-5-2): Ottolini; Comapaore (13’st Scolari), Filippini, Bragadina; Serpa, Olivari. Van der Waart Marco, Ferri (13’st Kwetshu), Senatore (41’st Novaglio); Perotta (1’st Resinelli), Sartore (27’st Mazzocchi).

A disposizione: Bianchini, Van der Waart Bruno, Santoro, Persico.

Allenatore: Massimo Ugolini.

TRENTO (4-3-3): Di Giorgio; Stankov (38’st Dedeli), Pedergnana (23’st Grassetti), Puzic. Festi; Miola, Chanii, Benallal; Del Piero (1’st Schneider), Ruffato, Sartori (38’st Grossi).

A disposizione: Broseghini, Abdiju, Gianotti, Piazza, Zanon.

Allenatore: Joan Moll Moll.

ARBITRO: Stefano Sciolti di Bergamo.

ASSISTENTI: Giuliano Vielmi di Brescia e Daniel Bagileo di Brescia.

NOTE: 80 spettatori. Ammoniti: 8’st Serpa. Recupero: 0’+4’

L’UNDER 17 GIALLOBLÙ SCONFITTA DI MISURA

Trento – Nella tredicesima gara stagionale, andata in scena domenica pomeriggio presso il campo sportivo di Cristo Re, l’Under 17 di Gabbiano Santin esce sconfitta di misura contro il Vicenza. La partita si gioca sin da subito alla pari, ma all’11’ gli ospiti passano in vantaggio grazie alla prodezza balistica di Binotto, che vede Santer fuori dai pali e da metà campo calcia il pallone che s’insacca precisamente in rete. Nel restante tempo di gara sono infatti molteplici le occasioni per entrambe le parti, ma gli aquilotti non riescono a trovare la via del gol del pareggio, arrendendosi così di misura ai biancorossi. I gialloblù scenderanno nuovamente in campo domenica 7 gennaio a Mestre per un amichevole contro il Venezia.

TRENTO – VICENZA 0-1 (0-1) 11’pt Binotto

TRENTO (4-3-3): Santer; Calzà (42’st Ongaro), Palushi. Mahecha, Sonn; Angeli, Mazzurana (20’st Dezulian), Carrieri; Marques Dos Santos (37’st Rossi), Casagranda (20’st Modena), Frizzi. A disposizione: Olivieri, Stenico, De Martini, Badiaga, Slomp. Allenatore: Gabbiano Santin.

VICENZA (3-4-3): Zanella; Priante (2’st Gashi), Viviani, Bigarella; Moscati (42’st Munari), Zaghetto (27’st Carron), Binotto, Cortese; Poier (2’st Tirapelle), Picardi (27’st Castellan), Conzato. A disposizione: Tomasi, Baidoo, Righetto, Ciatto. Allenatore: Belardinelli.

ARBITRO: Marchi. ASSISTENTI: Carpentari e Hannioui.

NOTE: Ammoniti: Mazzurana, Conzato, Carrieri, Dezulian. Recupero: 2’ + 4’. Spettatori: 70 circa.

UNDER 16: TURNO DI STOP

L’UNDER 15 DI MISTER VOLTOLINI BATTE IL VICENZA CON UNA GRANDE RIMONTA

Trento – Alla tredicesima stagionale, disputata domenica al campo sportivo di Cristo Re, l’U15 di Gianluca Voltolini centra una grande vittoria contro il Vicenza. Le due compagini portano subito il ritmo di gara ad alte frequenze, ma al 15’ sono gli aquilotti a siglare la meritata rete del vantaggio grazie a Veizi, che porta i suoi a riposo sull’1-0. In avvio di ripresa la reazione degli ospiti è forte ed immediata, con la rete del pareggio firmata da Finco al 51’. Qualche minuto più tardi, precisamente al 68’, sono ancora i biancorossi a trovare la gioia del gol con Vettoretto. I gialloblù di Voltolini non si fanno però prendere dallo sconforto e al 85’ rispondono con la rete del 2-2 siglata da Olaru. La rimonta è completata a due minuti dal triplice fischio finale con la marcatura realizzata dal giovane Min, che regala così ai suoi il gol del definitivo 3-2. Gli aquilotti torneranno in campo domenica 7 gennaio a Mestre per un amichevole contro il Venezia.

TRENTO – VICENZA 3-2 (1-0) 15’pt Veizi, 6’st Finco, 23’st Vettoretto, 40’st Olaru, 43’st Min

UNDER 14

TRENTO – UDINESE 0-1 12’ pt Moro

Trento: Delpero, Penasa (20’ st Paternoster), Ravagni, Tomedi, Dauti, Tacconi, Perenzoni (22’ st Corradini), Signorelli, Marzullo, Toniolli (7’ st Nguyen), Shima (30’ st Martino). All. Fontana

UNDER 13

TRENTO – PADOVA 1-3 PARZIALI: 1-3, 0-1, 1-4, 1-0 Sevegnani, Pasini, Serra

TRENTO CALCIO A 5

Rovereto (Trento) – Dopo una partita al di sotto delle recenti prestazioni, il Trento Calcio a 5 esce dalla Coppa Italia per effetto della sconfitta per 5-2 contro il Neugries. Per i gialloblù a segno Bommassar e Diaz. La formazione di Wegher tornerà in campo il 12 gennaio in trasferta contro il Calcio in Bleggio.

CALCIO FEMMINILE (U.S.D. ISERA) – ECCELLENZA –

Per l’Isera calcio femminile, campione d’inverno di eccellenza femminile, è arrivata la pausa invernale. Le ragazze allenate da Mister Zorzutti torneranno in campo il 2 marzo contro il Südtirol B.