Calcio, Primavera 2: Sudtirol corsara, FeralpiSalò ko

sabato, 30 marzo 2024

Salò – Fruttuoso turno esterno per la Primavera 2 biancorossa. Nella 24esima giornata, nona del girone di ritorno (raggruppamento A), i biancorossi di mister Manuel Iori espugnano con pieno merito il campo della Feralpisalò. Al Centro Sportivo Rigamonti di Brescia, l’FC Südtirol la spunta per 2-0 portandosi a quota 28 punti, in una posizione di centro classifica. Primo tempo avaro di emozioni e pochi spunti. Il risultato si sblocca nelle ultime battute quando l’arbitro sanziona con la massima punizione un fallo in area di danni di Loncini. Pellegrino calcia il rigore e insacca, spiazzando il portiere salodiano. Ospiti subito propositivi nella ripresa. Al 3’ arriva il raddoppio di Soner, con un tocco in mischia. Poi altre occasioni per i biancorossi, capaci di condurre in porto i tre punti senza alcun patema.

FERALPISALÓ – F.C. SÜDTIROL 0-2

FERALPISALÓ: Lovato, Rebussi, Rubagotti, Nasti, Danesi (8’ st Armanini), Alexandru, Baldelli (8’ st Poli), Gaverini (8’ st Goffi), Benti, Picchi (33’ st Telalovic), Caliendo (33’ st Zappa).

A disposizione: Faganio, Brognoli, Pacurar, Peli, Ranieri, Righetti, Romagnoli.

Allenatore: Damiano Zenoni

FC SÜDTIROL: Dregan, Balde, Testa, Soner, Rottensteiner, Canonici (39’ st Buonavia), Loncini (39’ st Gabos), Brick (33’ st Bahaj), Padovani (13’ st Messner), Pellegrino, Hofer (33’ st Uez).

A disposizione: Tschoell, Cacciatore, Gander, West, Sula, Margoni.

Allenatore: Manuel Iori

ARBITRO: Francesco Burlando di Genova (Simone Piazzini di Prato e Marco Toce di Firenze)

RETI: 45’ pt rig. Pellegrino, 3’ st Soner.

NOTE: ammoniti Tschoell, Rubagotti, Alexandru.