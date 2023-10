Calcio, Primavera 2: il Sudtirol perde 1-0 a Renate. Tabellino

sabato, 21 ottobre 2023

Renate – Dopo un turno di stop in concomitanza con la sosta per gli impegni delle nazionali, la maggiore delle formazioni giovanili biancorosse è tornata in campo a Renate. La squadra di mister Federico Valente, nel quinto turno è stata sconfitta per 1-0 dai neroazzurri brianzoli sul terreno del Centro Sportivo Comunale Mario Riboldi. Padroni di casa più incisivi nel primo tempo. Il gol del vantaggio è arrivato al 15’ con Gobbo, abile a sfruttare una delle diverse occasioni create. Nella ripresa, l’FC Südtirol ha giocato a lungo in superiorità numerica, in seguito all’espulsione di Mariani al 19’ per somma di ammonizioni. Ciò nonostante non è riuscito a creare rilevanti occasioni da rete, escluso un calcio piazzato di Moutassime finito fuori bersaglio.

TABELLINO

RENATE – FC SÜDTIROL 1-0 (1-0)

RENATE: Bragotto, Mariani, Ziu, La Ruffa, Gobbo, Ciarmoli, Serioli, Pellegrini, Disca (24’ st Remedi), Ghibellini, De Leo (1’ st Caberas).

A disposizione: Donvito, Breda, Deviardi, Fossati, Garavelli, Gualtieri, Molinaro, Pini, Polara, Zapparoli.

Allenatore: Savoldi

FC SÜDTIROL: Dregan, Balde, Testa (20’ pt Cacciatore), Cangert, Gander (2’ st Rottensteiner), Moutassime, Hofer, Uez (39’ st Messner), Padovani, Loncini (31’ st Bahaj).

A disposizione: Arlanch, Buonavia, Costa, Margoni, Sula, Tahiri, Zejnullahu.

Allenatore: Valente

RETE: 15’ pt Gobbo.

ARBITRO: Fabrizio Ramondino di Palermo (Santino Spina di Palermo e Michele Piatti di Como)

NOTE: ammoniti Mariani, Gobbo, Ciarmoli, Bragotto, Testa, Bahaj, Buzi; espulso Mariani al 19’ st per somma di ammonizioni.