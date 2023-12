Calcio, Primavera 2: il Südtirol cala il tris col Brescia

sabato, 2 dicembre 2023

Bolzano – Il Südtirol cala il tris col Brescia nel campionato Primavera 2. I biancorossi di mister Valente nella decima giornata d’andata del girone A disputano una prova maiuscola e superano per 3-0 e con pieno merito le rondinelle all’FCS Center (© Ufficio Stampa FCS foto Bordoni).

La Primavera 2 dell’FC Südtirol, dopo la positiva ma infruttuosa trasferta in casa del Parma conquista tre preziosi e meritati punti sul terreno amico dell’FCS Center contro il Brescia, disputando anche in questo caso una prova maiuscola. I ragazzi di mister Federico Valente superano le rondinelle per 3-0 (1-0 al riposo), confezionando una prestazione di tutto rilievo.

Ad aprire le marcature ci pensa Rottensteiner al 38’. Il capitano biancorosso è lesto ad insaccare da distanza ravvicinata una corta respinta del portiere bresciano Cortese sugli sviluppi di un insidioso tiro di Loncini. Nella ripresa, i padroni di casa continuano a macinare gioco e al 55’ raddoppiano con Loncini, pronto a piazzare a rete un perfetto assist di Hofer. Poi la traversa del 2007 Brik con una conclusione da fuori area. Nel finale il terso gol. Corre l’83’ quando Rottensteiner innesca in profondità Loncini con un lungo passaggio in verticale che l’attaccante biancorosso raccoglie per poi involarsi verso la porta avversaria ed insaccare alle spalle dello spiazzato estremo difensore ospite.

In testa alla classifica la Cremonese procede a punteggio pieno, 30 punti, il Parma insegue a 22, quindi il Padova a 19 e, a quota 17, il terzetto formato da Südtirol, Albinoleffe e L.R. Vicenza.