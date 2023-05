Calcio, playoff serie B: il Sudtirol batte nel finale il Bari

lunedì, 29 maggio 2023

Bolzano – Il grande sogno della promozione in serie A del Sudtirol prosegue: la squadra di mister Bisoli segna nei minuti di recupero e vince l’andata della semifinale playoff 1-0 sul Bari. La gara è stata equilibrata per tutti i 90′, poche occasioni da gol. Per la formazione di Bisoli ci provano Tait e Mazzocchi, mentre il Bari va due volte vicino al gol con Cheddira. Nel recupero cross perfetto di Casiraghi per Rover che di testa batte Caprile. Il Bari ora dovrà vincere al San Nicola per accedere alla finale (foto © ufficio stampa FCS Bordoni)

IL TABELLINO

FC SÜDTIROL. BARI 1-0 (0-0) 90’+2′ Rover

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Vinetot, De Col (87′ Larrivey); Lunetta (57′ Rover), Tait, Fiordilino (75′ Celli), Belardinelli; Mazzocchi (75′ Casiraghi), Odogwu. A disp.: Minelli, Marano, Siega, Carretta, Cisse, Eklu, Pompetti, Giorgini. Allenatore Bisoli

BARI (4-3-3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita (83′ Molina), Maiello (83′ Benali), Benedetti; Esposito (79′ Scheidler), Antenucci (61′ Botta), Cheddira. A disp.: Frattali, Matino, Morachioli, Zuzek, Ricci, Bellomo, Folorunsho, Mallamo. Allenatore Mignani

Arbitro: Dionisi di L’Aquila

Assistenti: Carbone – Di Iorio

IV: Meraviglia

VAR: Banti

AVAR: Pezzuto