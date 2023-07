Calcio, nove rete del Südtirol nel secondo test-match

giovedì, 20 luglio 2023

Bolzano – Secondo test match stagionale nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 20 luglio per l’FC Südtirol. I biancorossi sono scesi in campo a Stanghe di Racines, dove stanno ultimando la prima parte del ritiro estivo, per incontrare la formazione del San Giorgio, militante nel campionato di Eccellenza regionale (© Ufficio Stampa FCS-foto-Bordoni).

La seconda partita amichevole si è conclusa sul risultato di 9-0 (2-0 al riposo) per la compagine guidata da mister Pierpaolo Bisoli, che hanno sfruttato pienamente anche questa occasione per mettere a punto schemi ed intesa dopo la prima fase della preparazione. Al 10’ del primo tempo apre lo score Odogwu insaccando di testa un perfetto assist con il mancino di Cagnano. Al 33’ il raddoppio dello stesso Odogwu con identica dinamica.

Girandola di sostituzioni nell’intervallo.

Nella ripresa la rete di Kofler, il quarto gol su rigore ad opera di Pecorino, poi a segno altre quattro volte, intervallato da Buzi.

I ragazzi di mister Pierpaolo Bisoli torneranno in campo giovedì 27 luglio nel terzo test-match, in programma contro il Sassuolo, sul terreno dello Stadio di Vipiteno teatro del ritiro estivo dei neroverdi emiliani. Calcio d’inizio alle 17.

IL TABELLINO

FC SÜDTIROL – SAN GIORGIO 9-0 (2-0) (10’ e 33’ pt Odogwu; 7’ st Kofler, 20’ st Pecorino rig., 24’ e 26’ Pecorino, 32’ Buzi, 34’ e 41’ Pecorino)

FC SÜDTIROL 1° tempo: Poluzzi; Shiba, Giorgini, Masiello, Cagnano; Ciervo, Tait, Lonardi, Rover; Rauti, Odogwu.

A disposizione: Drago, Dregan, Uez, Curto, Di Tacchio, Ghiringhelli, Davi, Casiraghi, Cisco, Peeters, Siega, Vinetot, Pecorino, Kofler, Buzi.

FC SÜDTIROL 2° tempo: Drago (35’ st Dregan); Davi, Vinetot, Curto, Ghiringhelli; Kofler, Peeters, Di Tacchio, Cisco, Buzi (35’ st Uez), Pecorino.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

SAN GIORGIO: Negri (15’ st M. Brugger), Aichner (15’ st Lorenzi), G. Brugger (15’ st Hintner)), Bachmann, Bacher, Volgger (1’ Peintner), Lercher, Isufaj (15’ st Baratella), Schwingshackl (1’ st Ballestrin), Harrasser (15’ st Calcagnile).

Allenatore: Berndt Mair

ARBITRO: Sabru Ismail di Rovereto (Ion Rusu di Trento e Gianpaolo Giannone di Arco-Riva)

NOTE: recupero 1’ + 1’