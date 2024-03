Calcio: la Primavera del Trento agguantata nel finale dal Mantova, i risultati delle giovanili

lunedì, 18 marzo 2024

Trento – I risultati delle formazioni giovanili del Trento. La Primavera agguantata nel finale dal Mantova, tre punti importanti per l’Under 16 contro il Legnago Salus, sconfitta esterna, invece, per le formazioni Under 17 e Under 15 che si arrendono alla forza del Cesena.

PRIMAVERA – GIRONE A

San Benedetto Po (Mantova) – Nella gara di recupero della sesta giornata di ritorno, giocatasi nel pomeriggio di sabato presso il C.S. Polirone di San Benedetto Po, la squadra allenata da Joan Moll Moll torna a casa con un punto e il rammarico di non aver conquistato la piena posta in palio dopo una partita ricca di emozioni.

Cronaca

La prima frazione di gioco vede partire subito forte la squadra di casa: al 6’ un’azione corale dei biancorossi termina con un insidioso colpo di testa di Cinetti deviato in angolo da Santer. Un minuto più tardi è sempre il Mantova a rendersi pericoloso, questa volta con un’incornata di Sanseverino che finisce però alta sopra la traversa. Il Trento prova a rispondere all’11’ con Ruffato, ma la sua conclusione termina poco fuori lo specchio della porta. Nell’azione successiva, Grassetti effettua uno slalom in area prima di tentare il tiro rasoterra bloccato da Lorenzini. Al 15’ primo calcio d’angolo per i giovani aquilotti: Ruffato cerca Benallal la cui conclusione al volo finisce di poco alto sopra la traversa. Il Trento sente che il momento è propizio e al 19’ su un lancio lungo il portiere di casa, disturbato regolarmente in uscita da Schneider, appoggia lateralmente la palla su cui è bravo e lesto Ruffato a concludere in rete vedendo la porta sguarnita. Risultato che dunque si porta sullo 0-1 per i gialloblù. Al 30’ è Grossi a provarci con una conclusione ben controllata, ancora una volta, da Lorenzini. Nei minuti finali del primo tempo un’occasione per parte: al 38’ un rasoterra di Galafassi sfiora di un nulla il palo; al 46’ ultimo sussulto gialloblù con Del Piero che fa partire un tiro a giro dal limite dell’area deviato da un difensore e successivamente dal portiere di casa. Si va dunque al riposo sullo 0-1 in favore degli aquilotti. Ad inizio ripresa il Mantova entra in campo con un piglio decisamente diverso. Dopo appena un giro di orologio, una conclusione di Minei dall’interno dell’area costringe Santer alla respinta in tuffo. Al quarto d’ora è nuovamente Minei a rendersi pericoloso con un tiro potente su cui è attento l’estremo difensore gialloblù. Al 68’ Sanseverino calcia di sinistro ma non impensierisce la retroguardia aquilotta. Il Mantova continua a spingere alla ricerca del pareggio. Al 75’ calcio di punizione di cui si incarica la battuta Zago e conclusione fuori di poco. Al 91’ occasionissima per i padroni di casa: girata in area di Cinetti che costringe Santer ad un tuffo acrobatico. Al 93’, in pieno recupero, arriva la doccia gelata per la formazione Primavera del Trento: calcio di punizione in favore del Mantova dalla zona di centrocampo, palla che viene indirizzata al limite dell’area di rigore e che sul successivo contrasto tra Festi e Battistini subisce una traiettoria arcuata che trafigge Santer. Punteggio dunque che cambia e porta il match in parità. Termina così 1-1 la partita di recupero della sesta giornata di ritorno. Prossimo appuntamento vedrà il Trento Primavera volare in Sardegna per l’insidiosa trasferta contro la Torres in programma sabato 23 marzo all’ora di pranzo.

MANTOVA – TRENTO 1-1 (0-1) 19’pt Ruffato, 48’st Battistini

MANTOVA (4-3-3): Lorenzini; Sanseverino, Corradini (27’st Ronca), Bottazzi, Malvasi (43’st Fuscaldo); Battistini, Forante (27’st Allushi), Galafassi (17’st Zaniboni); De Boni (17’st Zago), Minei, Cinetti.

A disposizione: Leder, Stambolli, Leardini, Follegatti.

Allenatore: Gabriele Graziani.

TRENTO (4-3-1-2): Santer; Madau, Stankov, Puzic, Festi; Grassetti (7’st Mahecha), Schneider, Benallal; Del Piero (14’st Shima), Ruffato, Grossi (7’st Sartori).

A disposizione: Broseghini, Abdiju, Fatih, Gianotti, Lorenzi.

Allenatore: Joan Moll Moll.

ARBITRO: Linardi di Brescia.

ASSISTENTI: Scarponi di Brescia e Maffeias di Brescia

NOTE: 100 spettatori paganti. Ammoniti: 38’pt Galafassi, 6’st Grassetti, 8’st Del Piero, 40’st Puzic. Recupero: 1’+4’

L’UNDER 17 GIALLOBLU’ SI ARRENDE ALLA TERZA FORZA DEL CAMPIONATO

Cesena(Forlì Cesena) – Nella nona giornata di ritorno, andata in scena domenica pomeriggio presso il Centro Sportivo Alberto Rognoni di Cesena, l’Under 17 di Gabbiano Santin si arrende alla corazzata Cesena. I gialloblù non iniziano la gara nel migliore dei modi e al 6’ subiscono il vantaggio dei padroni di casa grazie al tap in vincente di Okolo, abile a concretizzare l’affondo sinistro e a portare i suoi avanti 1-0. Gli aquilotti tentano la reazione, ma i bianconeri premono e al 19’ centrano la rete del raddoppio grazie all’infilata di Bertaccini. Al 37’ è ancora Okolo ad innescare la rete del 3-0 liberandosi dalla marcatura e servendo Bertaccini, che da pochi passi realizza la propria doppietta personale. Pochi minuti più tardi, anche complice il disperato tentativo offensivo dei gialloblù di Santin di riaprire il match, Okolo firma il secondo gol personale e di fatto chiude definitivamente i conti sul 4-0 nel primo parziale di gioco. Nella seconda frazione girandola di sostituzioni per entrambe le formazioni, con la partita che si chiude con risultato invariato rispetto al primo tempo. L’Under 17 gialloblù scenderà nuovamente in campo domenica 10 marzo in casa contro la Virtus Verona per la decima di ritorno.

CESENA – TRENTO 4-0 (4-0) 6’pt e 40’pt Okolo, 19’pt e 37’pt Bertaccini

CESENA (3-4-3): Bagli; Omokaro, Teleku (27’st Berti), Zamagni (21’st Gori); Baietta, Brizku (10’st Ridolfi), Biguzzi (10’st Liverani), Comandini (27’st Amadori); Okolo (21’st Shei), Bertaccini, Lantignotti (10’st Fabbri). A disposizione: Fontana, Galvagno. Allenatore: J. Tamburini.

TRENTO (4-3-3): Simonini; Stenico, Palushi, Angeli (27’st Sonn), Fedrizzi; Mahecha, Mazzurana, Carrieri; Casagranda (27’st Ongaro), Pedri (19’st Rossi), Modena (31’st Dezulian). A disposizione: Malinvidi. Allenatore: Gabbiano Santin.

ARBITRO: Giorgiani. ASSISTENTI: Piraccini, Raio.

NOTE: Recupero: 2’ + 2’. Spettatori: 80 circa.

L’UNDER 16 DI BALDESSARI RITORNA ALLA VITTORIA

Nell’ottava gara del girone di ritorno, giocata sabato pomeriggio allo Stadio Comunale di Casaleone, l’Under 16 di Mister Baldessari ritrova un’importante vittoria. I gialloblù partono forte e all’8’ vanno vicinissimi al gol del vantaggio con Manfredi che, pescato in area da Fedele, calcia e trova lo splendido intervento di Castaldo a deviare in corner. Il meritato vantaggio trentino arriva però poco più tardi, quando al 13’ Battocchi imbeccato da Fedele viene atterrato in area di rigore e dal dischetto Manfredi realizza il gol del momentaneo 1-0. I biancazzurri non ci stanno e cercano la reazione, ma il tentativo di Rizzi viene deviato in angolo da un ottimo Malinverni. Nel finale di primo tempo c’è spazio per il raddoppio aquilotto, nuovamente grazie alla combinazione Fedele-Battocchi sull’asse di sinistra, con quest’ultimo abile a trafiggere il numero 1 ospite e a portare i suoi a riposo avanti 2-0. Nel secondo parziale di gara la musica non cambia e sono ancora i gialloblù di Baldessari a controllare il pallino del gioco, bloccando sul nascere i tentativi ospiti e sfiorando in più occasioni la terza rete. Da segnalare l’espulsone di Casillo al 65’ per l’intervento sul neo-entrato Spingola diretto verso la porta avversaria. Di fatto la partita si chiude con risultato invariato rispetto al primo tempo, consegnando i 3 punti agli aquilotti dopo una prestazione molto positiva e solida. L’Under 16 di mister Baldessari scenderà nuovamente in campo domenica 24 marzo fuori casa contro il L.R. Vicenza per la nona del girone di ritorno.

LEGNAGO SALUS – TRENTO 0-2 (0-2) 14’pt Manfredi (rig.), 41’pt Battocchi

LEGNAGO SALUS (4-3-3): Castaldo; Bajari, Aldegheri (1’st Ferraresi), Chafei (1’st Natali), Casillo, Di Carlo, Graziadei (11’st Veronese), Rizzi (21’st Stocco), Maramarco (34’st Laroussi), Dalla Libera. A disposizione: Pennacchione, Zorzan, Ndala. Allenatore: Manuel Segala.

TRENTO (4-3-3): Malinverni; Calza’, Chemolli (31’st Valduga), Minelli (31’st Magro), Eccheli; Niouer (26’st Segalla), Fedele, Manfredi (18’st Marchi); Albertini (18’st Spingola), Battocchi (1’st Leonardi M.), Leonardi R. (18’st Paoletto). A disposizione: Malivindi, Gianotti. Allenatore: Simone Baldessari.

Arbitro: Mattia Micheletto. Assistenti: Sbrescia, Reggiani.

NOTE: Ammoniti: Battocchi, Valduga. Espulso: Casillo. Recupero: 2’ + 3’. Spettatori: 60 circa.

UNDER 15 SI ARRENDE ALLA SECONDA FORZA DEL CAMPIONATO

Nella nona giornata di ritorno, andata in scena domenica pomeriggio presso il Centro Sportivo Alberto Rognoni di Cesena, l’Under 15 di Gianluca Voltolini inciampa contro il Cesena. Gli aquilotti scendono in campo con grande piglio, arrendendosi alla seconda forza del campionato con il severo risultato di 4-0. Nonostante il tabellino, va dato merito ai gialloblù di Mister Voltolini per averci provato a viso aperto e con determinazione fino al fischio finale, in una gara che ha visto scendere in campo anche i due classe 2010 Shima e Signorelli. L’under 15 aquilotta scenderà nuovamente in campo domenica 10 marzo in casa contro l’Albinoleffe per l’ottava di ritorno.

CESENA – TRENTO 4-0

UNDER 14:

PADOVA – TRENTO: RINVIATA

UNDER 13:

LEGNAGO – TRENTO 3-3

PARZIALI: 0-0, 0-0, 2-0, 0-4

RETI TRENTO: Giovannini x2, Movilean, Fontana

CALCIO A 5

TRENTO – CUS TRENTO 7-0

CALCIO FEMMINILE (U.S.D. ISERA) – ECCELLENZA –

MERANO WOMEN SQUADRA B – ISERA 0-3