Calcio, la FeralpiSalò prepara la stagione tra Boario Terme e Storo

giovedì, 29 giugno 2023

Boario Terme (Brescia) – La nuova stagione dei Leoni del Garda ripartirà dalla Valle Camonica. Esattamente tre mesi dopo la conquista della serie B, la Feralpi Salò si ritrova e l’8 luglio partirà per quello che tornerà ad essere un doppio ritiro estivo diviso tra l’accoglienza di Storo-Condino (Trento) e l’abbraccio “di casa” a Darfo Boario Terme (Brescia).

Le prime settimane di preparazione la FeralpiSalò le terrà al centro sportivo Cristoforo Bettega di Condino con base logistica a Storo, ospiti dell’hotel Castel Lodron, in Trentino, sul confine con la provincia di Brescia e a meno di un’ora da Salò. Quindici giorni in una struttura perfetta per il relax tra comfort e storia: nella camera 204 alloggiò, infatti, un certo Diego Armando Maradona quando il ritiro a Storo fu scelto – tra le altre – da quel Napoli tricolore. Come sipario l’amichevole, in programma il 22 luglio a Pinzolo contro il Torino.

La seconda parte della preparazione si terrà a Darfo Boario Terme. La squadra alloggerà nel bellissimo hotel Rizzi Aquacharme & Spa e sarà un ritiro estivo condito da molti appuntamenti commerciali e di valorizzazione territoriale. La partnership con il Comune di Darfo e per l’utilizzo delle strutture – il club ringrazia per la collaborazione e il calore dimostrato nel volerci ospitare – sarà presentata nei prossimi giorni.

“Siamo convinti che la soluzione Storo-Condino sia l’ideale per iniziare a preparare la nuova, memorabile stagione in Serie B – le parole del. direttore sportivo Andrea Ferretti – le strutture, dall’hotel al campo, sono perfette e ci garantiscono i giusti standard per avvicinarci al meglio alla cadetteria”. “Siamo orgogliosi di trascorrere la seconda parte del nostro ritiro estivo in terra Camuna, rientrando nella nostra bellissima Provincia di Brescia – il commento del direttore operativo e marketing, Ilenia Setola – Saranno due settimane all’insegna dello sport e delle relazioni: con il territorio, con le istituzioni e con le tante e fiorenti aziende che popolano la Valle Camonica. Un tessuto imprenditoriale forte, serio e caparbio, come lo sono i Camuni”. “Sarà un vero piacere avvicinare le sponde del Lago di Garda alle incisioni rupestri, simbolo non solo della Valle, ma della stessa Regione Lombardia (la famosa Rosa Camuna di cui è stato recentemente insignito il presidente Giuseppe Pasini), primo sito Patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco – conclude Ilenia Setola -. Un ritiro estivo che ci vedrà ospiti n due prestigiose location come Borgo Glazel di Vigilio Bidasio e del Parco delle Terme di Boario per appuntamenti istituzionali e di B2B a cui saranno invitate molte delle importanti realtà industriali locali”.